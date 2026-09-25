Lorsqu'il se positionne sur le marché des transferts, le Real Madrid met l'accent sur le renforcement de sa défense, et plus précisément de son axe. À l'été 2025, le club merengue a recruté Dean Huijsen pour près de 60 millions d'euros, et l'été dernier, il a engagé Ibrahima Konaté, libre, en provenance de Liverpool.

Mais la machine ne s'arrête pas dans les bureaux du stade Santiago Bernabéu, puisque le club continue de surveiller de nombreux talents à travers le monde. L'un de ces noms est Finn Jeltsch, défenseur central allemand de 20 ans qui évolue à Stuttgart.

Le journal AS a indiqué que le recrutement d'un défenseur central ne constitue pas un besoin urgent pour le Real Madrid à l'heure actuelle, l'équipe comptant cinq joueurs à ce poste, à savoir Huijsen, Konaté, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger et Éder Militão.

Mais Rüdiger entame la dernière année de son contrat, et un départ à l'issue de la saison est envisageable, ce qui dépendra de son niveau. Quant à Militão, le club a confiance en ses qualités, mais s'inquiète de son état physique après plusieurs blessures, dont deux ruptures des ligaments croisés. C'est pour cette raison que le Real Madrid surveille le marché des défenseurs avec un intérêt particulier.

C'est ici qu'intervient le nom de Jeltsch, jeune défenseur central au très fort potentiel, qui continue de briller avec Stuttgart et a reçu, durant la trêve internationale actuelle, sa première convocation en sélection allemande. L'entraîneur Jürgen Klopp le suivait de près, et il faisait partie des noms retenus par le nouveau sélectionneur de l'Allemagne dans cette liste élargie, dans le but de prendre contact au plus vite avec les joueurs avec lesquels il travaillera.

Jeltsch a grandi sur le plan footballistique à Nuremberg, avant de rejoindre Stuttgart. Il a également brillé avec les sélections de jeunes de l'Allemagne et a été sacré champion du monde et d'Europe avec l'équipe d'Allemagne des moins de 17 ans. Il a rejoint son club actuel durant l'hiver 2025 et a rapidement décroché une place dans le onze malgré son jeune âge. La saison dernière, il a disputé près de 2 500 minutes, tandis qu'il a entamé la saison actuelle en participant à la plupart des matchs disponibles, et il a également signé sa première apparition en Ligue des champions.

Jeltsch se distingue par sa bonne technique et se met davantage en valeur par sa capacité à progresser balle au pied, tête levée, plus que par ses qualités dans la passe, même s'il maîtrise également bien les longs ballons. Il possède en outre un bon gabarit physique, puisqu'il mesure 188 centimètres, et se démarquait dans les catégories de jeunes par un nombre appréciable de buts inscrits.

Son prix réel demeure inconnu, mais on peut en déduire la valeur à travers le site Transfermarkt, qui l'estime actuellement à environ 35 millions d'euros. Il y a un an et demi seulement, sa valeur n'était que de 5 millions d'euros.