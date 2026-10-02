Le FC Barcelone surveille les performances de Finn Jeltsch, défenseur central de Stuttgart, qui suscite également un intérêt croissant du Real Madrid.

Le journal Sport, citant la chaîne Sky Sport, a rapporté que l'un des recruteurs du Barça a assisté au match de Stuttgart contre Viking en Ligue des champions, afin de suivre Jeltsch de près.

Âgé de 20 ans et mesurant 1,88 mètre, Jeltsch n'a cessé, ces derniers temps, de confirmer ses qualités et d'afficher des prestations remarquées avec Stuttgart.

Au cours des derniers mois, les rumeurs persistantes autour du défenseur allemand ont fait grimper considérablement sa valeur marchande, qui approche désormais les 45 millions d'euros.

Du côté de Stuttgart, on s'est contenté de confirmer la présence d'un grand nombre de recruteurs accrédités de clubs dans les tribunes, sans vouloir alimenter davantage les spéculations autour de l'un des éléments clés du projet du club allemand après sa reconstruction.

Le directeur sportif du club allemand, Fabian Wohlgemuth, n'a pas souhaité entrer dans le jeu du marché des transferts et s'est contenté de démentir l'existence de toute négociation concernant Finn Jeltsch.

Outre la présence d'un recruteur accrédité de la part du Barcelone, il a également été révélé que l'Inter Milan avait envoyé l'un de ses représentants pour suivre la situation de Jeltsch et évaluer son niveau de près. Quoi qu'il en soit, une seule semaine s'est écoulée depuis que le jeune talent allemand a connu un important gain de popularité, après que son nom a été associé au Real Madrid.

L'équipe de l'entraîneur José Mourinho, qui cherche de son côté un défenseur pour l'avenir pouvant servir d'alternative au défenseur Antonio Rüdiger, figurait parmi les clubs suivant de près l'évolution du joueur.

L'intérêt pour Jeltsch s'est accru avec le soutien de Jürgen Klopp, qui lui a offert l'occasion de s'élever au niveau de la première sélection allemande.

Le nom du défenseur central allemand prend une importance d'autant plus grande pour le Barcelone, étant donné que le club catalan continue, depuis la saison dernière, d'étudier le marché des transferts à la recherche d'un joueur capable de compléter la liste des défenseurs à la disposition de l'entraîneur Flick.

Après que le club de Twente a refusé d'entamer des négociations concernant le transfert de son joueur Rav van den Berg contre une somme raisonnable, le Barcelone poursuit sa recherche sur le marché d'un jeune joueur présentant les caractéristiques adaptées pour s'intégrer dans le système de l'entraîneur Flick.



