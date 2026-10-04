Jude Bellingham n'est plus une simple étoile montante dans le ciel du football mondial : il frappe désormais aux portes de la gloire très tôt, après avoir livré face à la Croatie l'un de ses matchs les plus aboutis sous le maillot de la sélection anglaise, confirmant que l'idée de le voir intégrer un jour la liste des plus grands joueurs de l'histoire n'a plus rien d'exagéré.

Il y a un an à peine, la présence de Bellingham dans les plans de la sélection anglaise était incertaine, après que le sélectionneur Thomas Tuchel l'avait écarté de la liste des Three Lions en octobre 2025, au milieu des interrogations sur ses chances de participer à la Coupe du monde, surtout après que le technicien allemand avait affirmé qu'il n'accorderait aucun traitement de faveur au joueur du Real Madrid sous prétexte qu'il s'agissait d'une grande vedette.

Mais Bellingham a rapidement renversé tous les pronostics et a réussi à décrocher sa place dans la liste pour la Coupe du monde, avant de devenir l'une des figures majeures du tournoi, qu'il a terminé meilleur buteur de la sélection anglaise avec 7 buts, contribuant à mener son équipe en demi-finale et à conclure la compétition à la troisième place.

Et si cette période a prouvé que Bellingham était un joueur de classe mondiale, ce qu'il a réalisé face à la Croatie confirme qu'il est en train de passer à un tout autre niveau, selon ce qu'a rapporté «BBC Sport».

La vedette du Real Madrid a été directement impliquée dans quatre buts lors de la démonstration de l'Angleterre, victorieuse 7-0 à Rijeka, après avoir inscrit un but et délivré trois passes décisives, dans une performance exceptionnelle qui a fait de lui le pivot de l'attaque anglaise tout au long du match.

Son empreinte ne s'est pas limitée à l'aspect technique : Bellingham a porté le brassard de capitaine dans les dernières minutes, après la sortie de Harry Kane, montrant une nouvelle fois qu'il possède désormais une présence de leader qui dépasse son âge et son expérience.









Il peut devenir l'un des plus grands joueurs

La prestation de Bellingham a poussé Roy Keane, ancienne vedette de Manchester United et de la sélection de la République d'Irlande, à relever le niveau des attentes concernant l'avenir du joueur. Keane a déclaré sur la chaîne « ITV » : « Bellingham peut devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps ».

Il a ajouté : « C'est aujourd'hui un footballeur extraordinaire, qui possède une palette complète de qualités : la puissance dans la course, la précision des passes et la capacité à menacer le but. Et avec la progression de son niveau, je pense que nous le verrons de plus en plus à l'avenir ».

Quant à Matt Upson, ancien défenseur de la sélection anglaise, il a estimé que Bellingham était devenu le choix idéal pour occuper le poste de meneur de jeu « numéro 10 » dans l'avenir de la sélection.

Un impact qui va au-delà des buts

Ce qui distingue Bellingham ne se limite pas à ses statistiques offensives, un point sur lequel Roy Keane a également insisté, affirmant que l'influence du joueur se manifeste aussi lorsque le ballon est loin de ses pieds.

Il a expliqué que Bellingham est « formidable dans la gestion du ballon », mais que ses déplacements et son abnégation lorsqu'il n'a pas le ballon élèvent le niveau de ses coéquipiers, soulignant que la présence d'un joueur de cette envergure, qui évolue au Real Madrid et affiche des performances impressionnantes, donne au reste de l'équipe une motivation supplémentaire.

Ian Wright, ancien attaquant de l'Angleterre, a lui aussi salué l'aspect physique et offensif de la prestation du joueur, affirmant que Bellingham ne cesse de se projeter vers l'avant et de répéter ses tentatives pour atteindre la surface de réparation.

Wright a déclaré que le joueur « était présent partout », grâce à ses qualités physiques, ses capacités techniques et ses déplacements incessants, soulignant qu'il apparaît fréquemment dans la surface et à des endroits où il est difficile pour les défenseurs de le surveiller.









Bellingham inscrit une nouvelle statistique

Outre son but, Bellingham a délivré trois passes décisives durant le match, devenant le premier joueur à réaliser trois passes décisives en un seul match avec la sélection anglaise depuis Trent Alexander-Arnold face à Saint-Marin en novembre 2021.

C'était également la première fois que Bellingham était directement impliqué dans plus de deux buts lors d'un même match avec la sélection anglaise.

En parallèle, le quatuor offensif de l'Angleterre s'est partagé les projecteurs de cette victoire historique, Harry Kane et Bukayo Saka ayant inscrit chacun deux buts, tandis qu'Anthony Gordon a marqué un but et en a délivré un autre.

Kane a inscrit son 89e but international, confirmant une nouvelle fois son importance pour la sélection, avant de sortir à 20 minutes de la fin, laissant le brassard de capitaine à Bellingham.

Tuchel : tu dois t'élever

Thomas Tuchel a été l'un des premiers à relever la progression remarquable du niveau de Bellingham, affirmant que le joueur semble bel et bien être passé à une nouvelle étape.

Le sélectionneur de l'Angleterre a déclaré : « Oui, c'est l'impression qu'il donne en ce moment, et c'est toujours indispensable. Tu ne peux pas t'arrêter à un certain niveau ; tu dois évoluer et chercher à atteindre le niveau supérieur, sinon les autres équipes te rattraperont et te dépasseront ».

Tuchel a indiqué qu'il avait apporté quelques ajustements après la déception vécue par la sélection lors de la Coupe du monde, et qu'il avait confié à plusieurs joueurs, parmi lesquels Bellingham, davantage de responsabilités au sein de l'équipe.

Saka : heureux de l'avoir avec nous

Bellingham n'a pas été le seul à attirer les regards, puisque Bukayo Saka a livré un match solide et inscrit deux buts, le premier sur une passe décisive directe de la vedette du Real Madrid via un centre parfaitement ajusté.

Saka a fait l'éloge de son coéquipier après la rencontre, déclarant : « Il a été incroyable, il méritait le trophée de joueur de l'année, tout comme il méritait d'être l'homme du match. Il a livré une performance exceptionnelle. Je suis heureux de jouer à ses côtés, et heureux de l'avoir dans les rangs de la sélection anglaise ».

Et tandis que Bellingham continue d'asseoir son statut comme l'un des éléments les plus importants du Real Madrid et de la sélection anglaise, les signaux semblent clairs : le plafond de ses ambitions n'est plus seulement d'atteindre le sommet, mais d'y rester longtemps. Le joueur qui, il y a un an, était écarté des plans de la sélection est désormais un capitaine potentiel, un meneur de jeu de tout premier plan et une étoile dans laquelle les grands noms du football anglais voient le projet de l'un des plus grands joueurs de sa génération.



