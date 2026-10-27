De Kane à Mbappé et Yamal : la cérémonie du Ballon d'Or se transforme en salon de montres de luxe

La cérémonie du Ballon d'Or, qui s'est tenue hier lundi à Londres, a suscité un grand intérêt mondial, en raison des noms prestigieux figurant parmi les listes de nommés pour les différentes récompenses.

Et tandis que l'attention se portait sur les résultats, l'attitude des stars et les réactions, certains s'intéressaient à un tout autre sujet, en dehors du cadre du football.

Un article publié par le compte Facebook « calf », spécialisé dans les montres de luxe, s'est concentré sur les montres portées par les stars présentes à la cérémonie du Ballon d'Or, en livrant des détails précis à leur sujet.

Il écrit : « Quelques-unes des montres aperçues à la cérémonie du Ballon d'Or. La cérémonie de remise des prix du football la plus célèbre a réuni certaines des plus belles montres de l'univers de l'horlogerie de luxe, dont des montres de marques telles que Rolex, Richard Mille, Patek Philippe, Hublot, IWC et H. Moser & Cie. »

L'article recense les montres portées par certains des invités les plus en vue de la cérémonie, comme suit :

Harry Kane : Rolex Cosmograph Daytona en or blanc, avec cadran en obsidienne et saphirs — référence 126599TSA

Ousmane Dembélé : Richard Mille RM 55-01, mouvement à remontage manuel Quartz TPT blanc

Lamine Yamal : Richard Mille RM 67-01, mouvement automatique extra-plat en or rose.

Le chanteur Burna Boy : Patek Philippe Nautilus Chronographe en or rose — référence 5980/1R-001

Luís Figo : montre Hublot Classic Fusion Chronographe King Gold — référence 521.OX.1181.RX

Thierry Henry : montre Patek Philippe Nautilus, modifiée en carbone par DiW

Kylian Mbappé : montre Hublot Classic Fusion Tributo Yellow Gold — référence 262.VX.1130.RX.MDM

Rodri : montre IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 « Silver Moon » — référence IW503701

Ronaldo Nazário : montre H. Moser & Cie. Endeavour Tourbillon Concept Vantablack — référence 1804-0403







