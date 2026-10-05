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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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De Jong déjoue les pronostics : une bonne nouvelle pour Flick à l'entraînement du Barça

FC Barcelone vs Getafe
FC Barcelone
Getafe
LaLiga
F. de Jong
E. Garcia
H. Flick
Espagne
Pays-Bas
Allemagne

Le Barça se prépare à affronter Getafe

L'équipe première du FC Barcelone a repris l'entraînement, lundi matin, dans la cité sportive Joan Gamper.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le petit nombre de joueurs disponibles, en raison de leur absence de participation avec leurs sélections nationales, ont repris l'entraînement malgré de fortes pluies.

 Frenkie de Jong était attendu pour rejoindre le reste de l'équipe sur le terrain. Il est toutefois descendu sur le terrain sous la pluie, mais a continué à s'entraîner seul. Il a effectué un entraînement individuel, tout comme Joan García et Raphinha.

Ceux qui sont descendus sur le terrain en groupe sur la pelouse du Camp Tito Vilanova sont Szczęsny, Gavi, Eric García, Gerard Martín, Gabriel Jesus, Bryan et Baldé, tous sous la direction de Hansi Flick, qui compte les jours restants pour permettre aux joueurs de récupérer en vue du prochain match de championnat, qui se jouera le samedi 10 octobre au stade Spotify Camp Nou face à Getafe.

Une nouvelle particulièrement réjouissante : Eric s'est entraîné avec le groupe, après avoir été absent du groupe de la sélection espagnole en raison d'une gêne au genou ressentie pendant l'échauffement du premier match des qualifications de la Ligue des nations européenne, au stade de Wembley face à l'Angleterre.

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