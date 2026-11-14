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Luis de la Fuente ne connaît pas la complaisance lorsqu'il s'agit d'imposer ses décisions ou de défendre ses convictions. Il peut paraître calme et flexible dans la plupart de ses déclarations, mais il possède une forte personnalité qui n'hésite pas à aller au contact lorsqu'il estime qu'il y a un abus ou une tentative de remettre en question ses choix. La récente affaire Lamine Yamal offre un exemple clair de cette personnalité, qui allie calme et fermeté, souplesse et capacité à mettre un terme à toute polémique qu'il juge injustifiée.

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Au-delà des faits de jeu, des buts et du résultat, ce sont les déclarations de De la Fuente qui ont volé la vedette à Prague. Le sélectionneur de l'Espagne est arrivé en conférence de presse en mesurant pleinement l'ampleur de la polémique soulevée par l'absence de Lamine Yamal, après avoir entendu de nombreuses interrogations et spéculations au sujet du retard pris par la star du Barça pour rejoindre le rassemblement de la sélection. Dès que le sujet a été abordé, il a décidé d'y mettre un terme sur un ton ferme : « Parler avec ignorance est la chose la plus triste et la plus regrettable dans la vie. »

De la Fuente n'a laissé aucune place à l'interprétation, assurant que la décision de reporter l'arrivée de Lamine, comme cela avait été le cas pour Mikel Oyarzabal, était sa décision personnelle, et que toutes les parties l'avaient approuvée, lui excepté, manière de souligner que le dernier mot lui revenait.

Il a également insisté sur le fait que le joueur du Barça ne bénéficie d'aucun privilège particulier, et que la même décision aurait été prise avec n'importe quel autre joueur dans les mêmes circonstances. Il a ajouté : « Il n'a aucun privilège particulier. Nous aurions fait de même avec n'importe qui », avant d'exprimer son mécontentement face aux mensonges, aux affabulations et au manque de rigueur et de crédibilité.

C'était un message clair : ses décisions ne sont pas négociables, et il ne laissera pas en faire une matière à polémique sans que l'on dispose de toutes les informations, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol «AS».

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Face au Barça : un différend qui se répète

Ce n'était pas la première fois que De la Fuente se voyait contraint de défendre des décisions concernant Lamine Yamal. En novembre 2025, soit il y a près d'un an, le joueur occupait déjà le devant de la scène, mais le différend portait cette fois sur le Barça et son entraîneur Hansi Flick.

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La crise avait éclaté après que la Fédération espagnole de football eut exprimé, dans un communiqué officiel, sa surprise et son mécontentement d'avoir appris le lundi 10 novembre, premier jour du rassemblement, que le joueur avait subi une intervention médicale mineure par radiofréquences pour soigner des douleurs à la zone du pubis, sans que la Fédération en ait été informée au préalable.

Lamine avait été inscrit dans la liste de la sélection avant d'en être écarté en raison de son état de santé, ce qui avait poussé la Fédération à critiquer la manière dont le Barça avait géré ce dossier.

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De la Fuente a précisé, lors de son intervention sur la radio « Cadena SER », que le club aurait dû faire connaître ses intentions au préalable, tout en lui reconnaissant pleinement le droit de prendre la décision qu'il jugeait adéquate dans l'intérêt de son joueur.

Il a qualifié ce qui s'était passé de surprenant, avant de réitérer sa position sur la radio « RNE », affirmant qu'il n'avait jamais été confronté à une situation similaire. Une fois de plus, le sélectionneur espagnol a choisi d'exprimer clairement son désaccord, sans chercher à dissimuler son mécontentement.

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Flick a manqué d'empathie : De la Fuente réplique

Il est toutefois frappant que De la Fuente n'ait pas réagi aux déclarations de Hansi Flick avec la même fermeté qu'aux autres critiques.

L'entraîneur allemand avait auparavant critiqué la manière dont la sélection espagnole avait géré le cas de Lamine, estimant que le joueur avait rejoint le rassemblement blessé et qu'il avait reçu des antidouleurs pour pouvoir jouer, avant de disputer plus de 70 minutes à chaque match, alors même que l'Espagne menait de trois buts d'écart.

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Flick avait affirmé que la protection des jeunes joueurs devait être une priorité, exprimant sa tristesse face à ce qui s'était passé.

Lorsque De la Fuente a été interrogé sur ces propos, il n'a pas hésité à les critiquer, mais il a choisi d'adresser une remarque différente à son homologue allemand : « Il m'a manqué de l'empathie, car il a lui-même été sélectionneur national. »

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C'est là qu'est apparu un autre aspect de sa personnalité : il ne refuse pas le désaccord, mais il attend de ceux qui ont occupé le même poste qu'ils comprennent la nature de la responsabilité et des décisions difficiles qu'impose la gestion des sélections nationales.

Carvajal et Morata : pas de place pour les grands noms

La fermeté de De la Fuente s'étend à ses choix sportifs, même lorsqu'il s'agit de grands noms au long passé avec la sélection espagnole.

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Le dossier de la mise à l'écart de Dani Carvajal et d'Álvaro Morata de la liste de la Coupe du monde a suscité une vive polémique, en particulier avec la multiplication des spéculations sur leurs chances de revenir dans l'effectif.

Mais le sélectionneur espagnol a été clair à propos de Carvajal, expliquant que le joueur avait besoin de temps pour retrouver son vrai niveau et prouver sa capacité à apporter un plus.

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Il a ajouté que l'avoir convoqué par le passé ne garantissait pas sa présence à l'avenir, assurant que le joueur comprendrait la décision si le staff technique devait l'écarter.

De fait, les deux hommes ont bel et bien été absents de la liste, nouvelle confirmation que les noms et l'histoire n'accordent à personne une immunité au sein de la sélection, et que le premier critère reste à ses yeux la disponibilité et la capacité à servir le groupe.

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Sergio Ramos : deux décisions difficiles sans retour en arrière

Parmi les décisions les plus difficiles prises par De la Fuente figure la mise à l'écart de Sergio Ramos de la liste de l'Espagne pour l'Euro 2024.

Il a reconnu qu'écarter un défenseur du calibre de Ramos avait été l'une des décisions les plus difficiles de sa carrière, mais il n'a pas laissé l'émotion ni les pressions influer sur son choix.

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Ce n'était pas la première fois qu'il refusait de céder aux demandes réclamant la convocation de l'ancien capitaine du Real Madrid, puisqu'il avait adopté une position similaire avant les Jeux olympiques de Tokyo 2021, lorsque Ramos était pressenti pour rejoindre la sélection olympique en tant que l'un des joueurs autorisés à dépasser l'âge de 23 ans.

Malgré les pressions médiatiques et les demandes de l'entourage du joueur, De la Fuente s'est tenu à sa position, tout en affirmant sa grande estime pour Ramos : « Sergio Ramos sait à quel point je l'apprécie ; j'admire profondément ce qu'il représente, mais je suis sûr qu'il comprend pourquoi j'ai pris cette décision, car c'est un footballeur professionnel et un coéquipier formidable. »

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Ainsi, le sélectionneur a démontré que le respect des stars ne signifie pas revenir sur ses décisions, et que préserver l'équilibre du groupe peut parfois exiger d'en écarter ses éléments les plus en vue.

Brahim Díaz : personne n'est obligé de représenter l'Espagne

En mars 2025, De la Fuente s'est retrouvé face à un dossier différent, après que Brahim Díaz eut suscité une vive polémique au sujet de son avenir international.

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Le joueur, qui n'avait pas eu le sentiment de recevoir un soutien suffisant de la Fédération espagnole, a choisi de représenter le Maroc, rejoignant ainsi le projet du Maroc.

Bien que la sélection espagnole ait réagi en le convoquant, Díaz avait déjà tranché, estimant que la démarche était arrivée trop tard.

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La polémique s'est répétée de façon similaire avec Assane Diao, qui a choisi de représenter le Sénégal, mais De la Fuente a abordé ce dossier avec une logique claire, affirmant que rejoindre la sélection espagnole devait être une décision émanant du désir du joueur, et non le résultat de pressions ou d'une contrainte.

Il a déclaré : « Il y a trois principes fondamentaux à respecter : qu'ils soient disponibles, qu'ils en aient envie, et que nous les convoquions. Le plus important est le deuxième ; personne n'est obligé de jouer pour l'Espagne. »

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Il a ensuite évoqué des joueurs comme Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Lamine Yamal, Samu Omorodion et Dean Huijsen, estimant qu'ils avaient choisi de représenter l'Espagne sans conditions.

Pour lui, la valeur de la sélection commence par le désir du joueur d'en porter le maillot.

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La presse et Lamine : une protection contre les critiques précoces

Les interventions de De la Fuente ne se sont pas limitées aux décisions sportives et aux différends avec les clubs et les entraîneurs ; elles se sont étendues à la manière dont les médias et les supporters traitent les jeunes talents.

Il a défendu Lamine Yamal après que celui-ci fut devenu l'une des stars les plus en vue de l'Espagne durant l'Euro, mettant en garde contre l'excès de responsabilités et d'attentes placées sur ses épaules, d'autant qu'il n'avait encore que dix-sept ans durant la compétition.

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Le sélectionneur espagnol a déclaré : « On a l'impression qu'il s'est écoulé beaucoup de temps, et il n'a pas encore dépassé les dix-sept ans ; il a eu dix-sept ans pendant l'Euro. »

Il a demandé à tous de laisser le joueur prendre du plaisir au football et faire ce qu'il aime, tout en lui accordant le temps nécessaire pour mûrir et progresser.

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Il a aussi adressé une critique directe aux médias, les prévenant qu'ils pouvaient le célébrer aujourd'hui puis se retourner contre lui après deux matchs sans marquer de buts, et commencer à douter de ses capacités.

Son objectif était clair : protéger un talent exceptionnel des pressions susceptibles d'entraver son développement.

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Une leçon sur le terrain : l'équipe avant la star

L'autre épisode qui a révélé un pan de la philosophie de De la Fuente s'est produit lors du match contre l'Allemagne en quart de finale de l'Euro 2024, lorsqu'il a décidé de remplacer Lamine à la 61e minute. Le joueur du Barça a quitté la pelouse en affichant sa frustration, dans une scène qui a soulevé quelques interrogations sur sa réaction.

Interrogé sur l'épisode lors d'un entretien avec le journal « AS », le sélectionneur a livré une réponse porteuse d'un message pédagogique clair, affirmant que l'ambition du joueur de rester sur le terrain était légitime, mais que manifester son mécontentement lors de son remplacement pouvait constituer un manque de respect envers son coéquipier appelé à entrer à sa place.

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Il a déclaré : « Le joueur a le droit d'aspirer à jouer, mais rouspéter de cette façon est un manque de respect envers le joueur qui va le remplacer. » Il a insisté sur le fait que l'intérêt de l'équipe devait passer avant tout, et que chaque joueur devait accepter les décisions du staff technique, tout en ayant conscience que son coéquipier a le même droit à une chance de jouer.

Bien qu'il ait affirmé par la suite que sa relation avec Lamine était excellente, il n'a pas hésité à délivrer le message qu'il jugeait nécessaire, afin qu'un épisode passager ne se transforme pas en une crise plus grave.

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La souplesse n'est pas la concession : une personnalité qui tranche les débats

En définitive, les prises de position de De la Fuente révèlent une personnalité d'entraîneur qui ne saurait se résumer au calme ou à la souplesse dont il fait preuve en conférence de presse.

Il sait quand écouter, quand comprendre les différents points de vue, mais il sait aussi quand il doit user de son autorité pour trancher.

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De Lamine Yamal à Sergio Ramos, de Brahim Díaz à Carvajal et Morata, il n'a pas laissé les grands noms ni les pressions médiatiques lui imposer des décisions auxquelles il ne croit pas.

Ces aspects disparaissent peut-être parfois derrière les victoires et les titres remportés par la sélection espagnole, mais le parcours du sélectionneur confirme qu'il ne gère pas le groupe par le seul calme, et qu'il ne traite pas les stars selon une logique de privilèges.

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C'est un entraîneur souple dans son approche, ferme dans ses décisions, et capable d'utiliser la parole comme il utilise son autorité sur le terrain. Pour De la Fuente, il existe une place pour la concertation et le désaccord, mais la décision finale demeure toujours la responsabilité de l'entraîneur.