Davor Suker : "Mbappé a ce désir de jouer pour le Real Madrid"

L'ancienne gloire du Real Madrid estime que l'attaquant du PSG a tout pour s'imposer à la Maison Blanche grâce à sa volonté d'en porter les couleurs.

Face à (1-3), samedi soir, Kylian Mbappé est entré dans la légende du . La star du Champion de , entré en jeu en cours de rencontre, a en effet inscrit son 100ème sous le maillot francilien depuis son arrivée en 2017. Alors qu'il n'a toujours pas prolongé, son avenir ne cesse d'alimenter la chronique.

Et comme depuis ses débuts, c'est surtout vers le que le natif de Bondy est sans cesse envoyé. Selon Davor Suker, l'ancien attaquant de la Maison Blanche, Kylian Mbappé souhaite rejoindre le Champion d' , lui qui n'a jamais caché avoir été bercé par les exploits des Madrilènes et de Zinédine Zidane.

Alors qu'il entame les 18 derniers mois de son contrat avec le PSG, le Français fait l'objet de discussions en interne. Si ses dirigeants souhaitent absolument le prolonger, son avenir est loin d'être acté. Pour Davor Suker, maintenant président de la Fédération croate de football (HNS) après avoir passé trois ans à Madrid, où il a notamment remporté la et la entre 1996 et 1999, la possibilité de voir l'attaquant tricolore s'engager en faveur du Real est de plus en plus grande.

"Je ne peux parler que de ce que le joueur me transmet"

"Il y a beaucoup d'argent maintenant dans le football, mais s'il n'y a pas de faim, le joueur ne réussira jamais", a déclaré Suker, 52 ans, à beIN Sports France. "Il faut chercher un joueur qui a faim et je pense que [Kylian] Mbappé a ce désir de jouer pour le Real Madrid. Je ne suis pas un représentant et je ne peux parler que de ce que le joueur me transmet", a toutefois nuancé l'ancienne gloire, insistant sur le fait que ses propos reposent uniquement sur une intuition, et non sur des informations crédibles.

Kylian Mbappé et le PSG sont actuellement en discussion sur un nouveau contrat pour la superstar française, le père du joueur offrant une mise à jour positive récemment, insistant sur le fait que son fils est très ouvert à s'engager pour de nouveaux termes à Paris. Interrogé sur la possibilité que les rumeurs de transfert deviennent une distraction pour l'attaquant du PSG, son père a déclaré à Téléfoot : "Cela ne peut pas le déranger car il joue dans une grande équipe et est entouré de grands joueurs. Cela lui permet de se rapprocher de ses rêves et ses ambitions". En d'autres mots, Kylian Mbappé se sent bien dans la capitale française, lui qui reste sur une finale de C1 avec les Franciliens.

Cette saison, l'ancien de l'AS a marqué 10 buts en neuf sorties en et délivré quatre passes décisives. Malheureusement, il est resté muet en Ligue des Champions. Autant dire qu'il aura à coeur de corriger cela dès ce mardi soir, avec la réception de l' , déjà éliminé de la compétition.