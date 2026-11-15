Dans la presse catalane : Yamal victime d'une campagne madrilène injuste

Partager Suivez GOAL sur Google

Alfredo Martinez, journaliste au quotidien catalan Sport, a lancé une violente attaque contre les détracteurs de Lamine Yamal, la star du Barça et de la sélection espagnole, en raison de la polémique soulevée autour de son absence lors du match contre la République tchèque.

Publicité

Il a affirmé que le joueur n'avait pas cherché à éviter de rejoindre la sélection, mais qu'il souffrait bel et bien d'une inflammation au genou et d'un épanchement de liquide dans l'articulation, ce qui a conduit le staff technique à gérer son cas avec prudence.

Martinez a déclaré que le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis de la Fuente, avait été contraint d'exprimer sa colère et de parler clairement des symptômes et des désagréments dont souffre le joueur, précisant que son genou avait subi une inflammation à la suite d'un mouvement lors de la confrontation face à Aston Villa, avec la présence de liquide dans l'articulation.

Il a ajouté : « Que faut-il de plus pour que les choses soient claires ? Lamine Yamal ne se dérobe pas aux convocations », estimant que l'absence de la star du Barça lors de la rencontre face à la République tchèque était la conséquence de son état physique, et non une tentative de sa part de s'éloigner de la sélection nationale.

À lire aussi

Le licenciement de Hossam Hassan n'est pas la surprise : c'est sa nomination

Publicité Publicité

Zidane s'emporte lorsqu'on l'interroge sur Mbappé : foutaises !

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Le journaliste catalan a critiqué ce qu'il a qualifié de recherche permanente de complications et de détails dans des situations normales, comme le fait de ménager les joueurs avant les matchs importants et de prendre soin d'eux pour garantir qu'ils arrivent dans la meilleure condition physique possible, soulignant que certains détracteurs sont incapables d'apprécier ce que propose Yamal, parce qu'il ne joue pas pour l'équipe qu'ils soutiennent.

Martinez a estimé que Yamal pourrait être le meilleur joueur que l'Espagne ait jamais eu de son histoire, ou qu'il est candidat à le devenir, affirmant que ses qualités lui offrent l'occasion de contribuer à l'obtention de nombreux titres pour la sélection.

Publicité

Il a également considéré que son ambition et son désir permanent de gagner et de battre des records étaient à la hauteur de son niveau footballistique exceptionnel.

Martinez a abordé la relation entre le Barça et la sélection espagnole, soulignant qu'un certain nombre de joueurs du club catalan avaient été blessés lors des dernières périodes de convocation, qualifiant ce qui s'est passé de fait fortuit et regrettable.

Publicité

Il a cité la grave blessure de Gavi à Valladolid, alors que le milieu de terrain espagnol était un élément clé et indispensable dans l'effectif de la sélection, affirmant qu'il n'était plus le même joueur après cette malheureuse blessure.

Il a ajouté que Lamine Yamal se retrouvait toujours au cœur de la tempête pour ses détracteurs, au lieu de bénéficier du soutien et de la reconnaissance qui l'aideraient à se sentir à l'aise avec la sélection espagnole, comme il l'est avec son club.

Publicité

Il a estimé que le joueur était la cible d'attaques injustes, malgré l'engagement dont il a fait preuve envers la sélection, y compris en accélérant sa récupération afin de pouvoir disputer les matchs et d'aider l'Espagne à décrocher son deuxième titre mondial.

Il a également défendu le rôle historique du Barça dans les succès de la sélection espagnole, affirmant que l'ossature de la sélection avait toujours compté des joueurs du club catalan lorsque l'Espagne a été sacrée championne du monde ou d'Europe.

Publicité

Martinez a critiqué le « deux poids, deux mesures » de certains détracteurs de Yamal, soulignant qu'ils réclamaient un vote en faveur de Kylian Mbappé dans la course au titre de meilleur joueur du monde, ou qu'ils ignoraient de manière récurrente l'absence des joueurs de leurs clubs lors des convocations des sélections de la France et de l'Uruguay, en référence au Real Madrid.

L'auteur a conclu en affirmant que la principale raison de ces critiques, de son point de vue, était l'appartenance de Yamal au Barça, estimant que le club et le joueur représentaient un ennemi permanent pour une catégorie de suiveurs, avant d'adresser un message à la jeune star en déclarant : « Pardonne-leur, Yamal, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. »