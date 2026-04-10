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Muhammad Sharaf Eldeen

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Dans la plus grande discrétion, le FC Barcelone mène des pourparlers avec Álvarez sans alerter l’Atlético

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Le club catalan a désigné son avant-centre attitré

Sous contrat avec l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez garde toutes les portes ouvertes et son avenir demeure incertain. Toutefois, du côté du FC Barcelone, la décision est actée : l’attaquant argentin demeure la cible numéro un pour renforcer l’attaque estivale.

D’après lequotidien catalan SPORT, sa réalisation sur coup franc lors du quart de finale aller de la Ligue des champions n’a fait que confirmer un talent que le Barça suit de longue date ; au club, personne n’a été surpris.

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Depuis le début de la saison, les agents du joueur échangent régulièrement avec la direction sportive du FC Barcelone. Ces discussions, menées dans la plus grande discrétion, ont été pilotées par Deco afin d’éviter toute fuite médiatique susceptible de perturber l’Atlético de Madrid.

Selon le rapport, toutes les discussions se sont déroulées par téléphone, la confidentialité étant primordiale.

Malgré le grand nombre de matchs déjà disputés par les deux clubs cette saison, aucune rencontre physique n’a eu lieu. Des rumeurs évoquaient même une réunion en Arabie saoudite, mais elles ont été rapidement démenties.

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