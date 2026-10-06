Un rapport de presse a comparé les débuts de Pau Cubarsi, joueur du Barça, avec la sélection espagnole, et ceux de la légende du Real Madrid, Sergio Ramos.

Le journal "Marca" indique que Pau Cubarsi, âgé de 19 ans, est déjà champion du monde, un exploit exceptionnel pour un défenseur à un tel âge.

Giuseppe Bergomi fut champion du monde avec l'Italie en 1982, à l'âge de 19 ans, mais son rôle n'était pas comparable à celui du défenseur espagnol, qui a disputé 750 minutes complètes lors de la dernière Coupe du monde.

Bergomi n'était toutefois que le dernier choix de Bearzot après l'absence de Gentile en finale, et son temps de jeu total s'est élevé à 236 minutes sur 630, réparties sur trois matchs joués et quatre matchs entiers passés sur le banc.

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Après avoir été ménagé face à la République tchèque à Oviedo, où il a suivi le match depuis les tribunes, Pau retrouve désormais sa place naturelle en sélection nationale : celle de défenseur central titulaire sur le côté droit, aux côtés d'Aymeric Laporte.

À quelques mois de ses vingt ans (son anniversaire tombe en janvier 2007), Cubarsi a déjà participé à 22 rencontres internationales avec l'Espagne.

Après son intégration progressive à l'équipe en mars 2024, son exclusion de la liste de l'Euro, puis sa médaille d'or olympique au cours de l'été de cette même année, il est devenu un pilier essentiel des plans de De la Fuente depuis octobre de l'année dernière.

C'est ici que la progression remarquable du grand favori pour le Golden Boy 2026 nous invite à jeter un œil sur ce qu'était le défenseur le plus important de l'histoire du football espagnol à son âge.

En janvier 2006, Sergio Ramos, âgé de 19 ans et 9 mois, avait disputé sept matchs avec la sélection nationale. Il se préparait à participer à sa première Coupe du monde, celle qui s'est tenue en Allemagne.

Cette étape marquait le début d'une carrière glorieuse au cours de laquelle il a été sacré deux fois champion d'Europe et une fois champion du monde, portant le record de sélections avec l'équipe espagnole à un niveau que personne n'a atteint avant ou après lui : 180 matchs.

Lors de son match face à la Croatie, Cubarsi a atteint les 22 sélections avec l'équipe espagnole, confirmant ainsi son statut de l'un des meilleurs défenseurs du monde, voire le meilleur de sa catégorie d'âge.

Sa progression au cours de l'année écoulée a été impressionnante : ce qui était auparavant considéré comme un défenseur prometteur de très haut niveau est devenu une réalité.

Cela est en grande partie dû à sa maturité intellectuelle, qui l'a fait passer d'un état d'esprit de jeune joueur à celui d'un joueur chevronné.