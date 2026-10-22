Courtois défie le Barça avec un message clair avant le Clasico

Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, a lancé un message clair avant le Clasico tant attendu face au Barça, affirmant que la Maison Blanche n'a d'autre choix que de gagner si elle veut réduire l'écart avec son rival historique, dans une rencontre qui revêt une grande importance dans la course au championnat d'Espagne.

Les déclarations du gardien belge interviennent après la victoire du Real Madrid sur Leipzig sur le score de 4-1 lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, un match au cours duquel il a joué un rôle important en première mi-temps, après avoir repoussé deux occasions dangereuses qui lui ont permis de préserver sa cage inviolée avant la pause.

Courtois a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne du Real Madrid et relayés par le journal espagnol « Mundo Deportivo » : « Je me sens très bien, je suis heureux et je travaille bien. J'ai réalisé deux arrêts importants pour préserver ma cage inviolée à ce moment-là, et pour aller à la pause avec l'avantage, car un match peut devenir compliqué si l'on se retrouve mené au score. »

Courtois dévoile le secret de l'amélioration face à Leipzig

Le gardien belge a précisé que l'inscription du premier but avait constitué un point important du match, soulignant que l'équipe avait répondu aux consignes de l'entraîneur à la mi-temps en améliorant son rendement défensif et en augmentant l'intensité du pressing.

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Il a ajouté : « Inscrire le premier but était important, et à la pause l'entraîneur nous a demandé de nous améliorer défensivement. Notre rendement a progressé, nous avons défendu avec plus d'intensité et nous avons remporté une belle victoire. »

Courtois a salué la concurrence au sein de l'effectif du Real Madrid, assurant que l'équipe tire profit de la disponibilité de la plupart de ses éléments, ce qui offre au staff technique de multiples options et aide les joueurs à élever leur niveau.

Il a déclaré : « L'équipe est en très bonne forme, et nous constatons que nous pouvons compter sur presque tous les joueurs. Il y a une grande concurrence, et cela nous rend tous meilleurs. »

Un message décisif avant le Clasico

Au sujet de la rencontre tant attendue face au Barça, Courtois a insisté sur le fait que le Real Madrid se doit de transformer sa confiance actuelle en résultat positif s'il veut se rapprocher de son rival au classement.

Le gardien belge a déclaré : « Nous devons réduire l'écart avec eux, et cela ne peut se faire qu'en gagnant. Nous aborderons le match avec confiance, et nous espérons bien défendre afin de ne pas encaisser de buts. »

Il a également indiqué qu'un calendrier difficile attend le Real Madrid, avec 4 matchs consécutifs à l'extérieur, exprimant son espoir de les remporter tous avant la trêve internationale.

Les déclarations de Courtois placent le volet défensif au premier rang des priorités du Real Madrid avant le Clasico, l'équipe étant consciente que la supériorité offensive à elle seule pourrait ne pas suffire face au Barça, et que le maintien de l'équilibre défensif sera un facteur décisif dans sa quête de points et dans sa volonté de réduire l'écart avec son rival.

Le Real Madrid occupe la troisième place du classement du championnat d'Espagne avec 21 points, accusant un retard de 6 points sur le leader, le Barça, au terme de 9 journées de compétition.