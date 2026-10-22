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Loai Mohamed
Traduit par

Courtois défie le Barça avec un message clair avant le Clasico

T. Courtois
FC Barcelone vs Real Madrid
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Real Madrid
LaLiga
Real Madrid vs RB Leipzig
RB Leipzig
Ligue des Champions
Belgique
Espagne
Allemagne

Le gardien belge aborde ce match tant attendu avec une grande confiance

Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, a lancé un message clair avant le Clasico tant attendu face au Barça, affirmant que la Maison Blanche n'a d'autre choix que de gagner si elle veut réduire l'écart avec son rival historique, dans une rencontre qui revêt une grande importance dans la course au championnat d'Espagne.

Les déclarations du gardien belge interviennent après la victoire du Real Madrid sur Leipzig sur le score de 4-1 lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, un match au cours duquel il a joué un rôle important en première mi-temps, après avoir repoussé deux occasions dangereuses qui lui ont permis de préserver sa cage inviolée avant la pause.

Courtois a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne du Real Madrid et relayés par le journal espagnol « Mundo Deportivo » : « Je me sens très bien, je suis heureux et je travaille bien. J'ai réalisé deux arrêts importants pour préserver ma cage inviolée à ce moment-là, et pour aller à la pause avec l'avantage, car un match peut devenir compliqué si l'on se retrouve mené au score. »

Courtois dévoile le secret de l'amélioration face à Leipzig

Le gardien belge a précisé que l'inscription du premier but avait constitué un point important du match, soulignant que l'équipe avait répondu aux consignes de l'entraîneur à la mi-temps en améliorant son rendement défensif et en augmentant l'intensité du pressing.

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Il a ajouté : « Inscrire le premier but était important, et à la pause l'entraîneur nous a demandé de nous améliorer défensivement. Notre rendement a progressé, nous avons défendu avec plus d'intensité et nous avons remporté une belle victoire. »

Courtois a salué la concurrence au sein de l'effectif du Real Madrid, assurant que l'équipe tire profit de la disponibilité de la plupart de ses éléments, ce qui offre au staff technique de multiples options et aide les joueurs à élever leur niveau.

Il a déclaré : « L'équipe est en très bonne forme, et nous constatons que nous pouvons compter sur presque tous les joueurs. Il y a une grande concurrence, et cela nous rend tous meilleurs. »

Un message décisif avant le Clasico

Au sujet de la rencontre tant attendue face au Barça, Courtois a insisté sur le fait que le Real Madrid se doit de transformer sa confiance actuelle en résultat positif s'il veut se rapprocher de son rival au classement.

Le gardien belge a déclaré : « Nous devons réduire l'écart avec eux, et cela ne peut se faire qu'en gagnant. Nous aborderons le match avec confiance, et nous espérons bien défendre afin de ne pas encaisser de buts. »

Il a également indiqué qu'un calendrier difficile attend le Real Madrid, avec 4 matchs consécutifs à l'extérieur, exprimant son espoir de les remporter tous avant la trêve internationale.

Les déclarations de Courtois placent le volet défensif au premier rang des priorités du Real Madrid avant le Clasico, l'équipe étant consciente que la supériorité offensive à elle seule pourrait ne pas suffire face au Barça, et que le maintien de l'équilibre défensif sera un facteur décisif dans sa quête de points et dans sa volonté de réduire l'écart avec son rival.

Le Real Madrid occupe la troisième place du classement du championnat d'Espagne avec 21 points, accusant un retard de 6 points sur le leader, le Barça, au terme de 9 journées de compétition.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
96121614+219
D
V
N
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
94231416-214
D
N
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
D
D
N
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8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
N
V
N
N
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
N
D
N
D
N
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
N
D
D
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
N
N
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
N
D
V
V
D
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
N
N
N
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
N
N
V
D
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
N
D
V
D
N
16
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
92251112-18
D
N
D
D
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
D
N
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18
ElcheElcheELC
91441117-67
N
N
V
D
N
19
FC ValenceFC ValenceVAL
9135615-96
N
N
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
D
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D
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N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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