Coup fatal : Van Dijk laisse Xavi dans l'embarras

L'Espagnol Xavi Hernández, sélectionneur de la Pays-Bas, a reçu un coup dur avant la fin du parcours de son équipe en phase de groupes de la Ligue des nations, après la confirmation de l'absence du capitaine Virgil van Dijk et de l'attaquant Brian Brobbey pour les deux prochaines rencontres en raison d'un manque de disponibilité physique.

La Fédération néerlandaise de football a annoncé ce lundi l'écartement du duo, en vue des rencontres face à la Grèce et à l'Allemagne, dans le cadre des deux dernières journées des compétitions du Groupe 1.

L'absence de van Dijk survient malgré sa participation à la victoire de Liverpool contre Crystal Palace sur le score de 3-1 dimanche, et malgré le fait qu'il ait disputé l'intégralité des minutes des matchs de son équipe en Premier League anglaise cette saison, mais la Fédération néerlandaise a confirmé son indisponibilité pour jouer sur la scène internationale.

La rencontre face à la Serbie, qui s'était conclue par une victoire des Pays-Bas 2-1 en octobre dernier, avait constitué la 100e sélection internationale dans la carrière du défenseur de Liverpool, dont l'absence représente une perte de taille pour la sélection, compte tenu de son rôle de leader et de son importance dans la défense.

L'attaquant Brian Brobbey est lui aussi écarté des plans, malgré sa participation à la victoire de Sunderland face à Chelsea sur le score d'un but à zéro dimanche, après que la Fédération néerlandaise a également confirmé son indisponibilité.

Brobbey avait auparavant été titulaire face à l'Allemagne lors de l'entame du parcours des Pays-Bas dans la compétition, en septembre dernier, mais il avait quitté le terrain sur blessure après un peu plus d'une demi-heure de jeu, avant de manquer les rencontres suivantes face à la Serbie et à la Grèce.

Xavi a décidé de ne convoquer aucun remplaçant pour le duo, si bien que la liste de la sélection néerlandaise compte 23 joueurs en vue des deux prochaines échéances. Les Pays-Bas reçoivent la Grèce à Amsterdam vendredi, avant de se déplacer en Allemagne à Berlin lundi, deux rencontres au cours desquelles ils chercheront à achever leur parcours en phase de groupes de la meilleure manière possible.