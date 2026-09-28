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Karim Malim
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Coup dur pour le frère cadet de Kylian Mbappé

E. Mbappe
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Après l'incident du Real Betis

Ethan Mbappé, frère de la star française Kylian Mbappé et milieu de terrain de Lille, a reçu un coup dur après la confirmation de son absence pour trois matches en Ligue des champions, à la suite de la sanction que lui a infligée l'Union des associations européennes de football, l'UEFA.

Ethan avait été expulsé lors de la rencontre entre Lille et le Real Betis, qui s'est terminée par une défaite du club français 3-2, après avoir frappé du coude le défenseur du club espagnol Natan, un incident qui lui a coûté une longue absence dans le parcours continental de son équipe.

Selon le journal « L'Équipe », l'UEFA a décidé de suspendre Ethan Mbappé pour trois matches. Il manquera ainsi les rencontres face à Arsenal à l'Emirates Stadium le 13 octobre, face à Galatasaray le 21 octobre et face à Bodø/Glimt en Norvège le 3 novembre.

Le frère de Kylian Mbappé sera de nouveau disponible pour les rencontres de Ligue des champions lors du match de Lille face au Bayern Munich le 25 novembre, après la fin de sa période de suspension, comme l'a rapporté le site français « Foot Mercato ».




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