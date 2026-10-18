Coup dur pour le Barça : un imprévu de taille vient briser net le plan de Flick avant le choc face au PSG

Le Barça a connu de véritables difficultés sur le chemin du retour après son match contre le Real Betis.

La rencontre entre Barcelone et le Real Betis s'est conclue par une victoire du club catalan sur le score de 5-2, lors de la neuvième journée de Liga.

Selon le journal "Marca", avec un calendrier de plus en plus chargé et une semaine pleine de défis, les Blaugrana ont subi un contretemps inattendu samedi soir.

Les fortes pluies tombées sur Séville ont perturbé les plans de voyage de l'équipe, la contraignant à passer la nuit sur place et bouleversant totalement sa préparation pour le match décisif contre le Paris Saint-Germain, prévu mardi prochain en Ligue des champions.

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Barcelone a joué son match à La Cartuja à 18h30, et son retour à Barcelone était prévu immédiatement après.

Le plan prévoyait un atterrissage à l'aéroport d'El Prat vers minuit, une nuit de repos à la maison, puis un retour à l'entraînement le dimanche à 11h00 à la cité sportive Joan Gamper.

Mais les conditions météorologiques ont empêché le voyage de se dérouler comme prévu, perturbant finalement un programme minutieusement établi par Hansi Flick.

Les joueurs du Barça sont restés à bord de l'avion en raison des retards provoqués par la pluie. Et au fil des heures, la probabilité d'un retour à Barcelone dans la nuit de samedi s'est amenuisée.

Finalement, lorsqu'il a été annoncé que le décollage ne serait pas possible avant environ 4h00 du matin, la décision a été prise de retourner à l'hôtel et de passer la nuit à Séville.

Ce contretemps constitue un nouveau problème pour Hansi Flick. Le changement des plans de voyage a contraint le staff technique à réorganiser la séance d'entraînement du dimanche.

L'équipe a finalement décollé à midi et, après son arrivée à Barcelone à 14h45 précises, elle s'est rendue directement aux installations d'entraînement du club pour effectuer de légers exercices de récupération en salle de musculation.

Barcelone ne restera que quelques heures en Catalogne avant de refaire ses valises.

Les Blaugrana doivent s'envoler pour Paris lundi prochain à 10h30, afin d'y affronter le Paris Saint-Germain mardi.