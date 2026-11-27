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Un message de félicitations publié par Joëlle Monlouis, secrétaire générale de la Fédération française de football, à l'adresse de la Confédération africaine de football (CAF), a suscité le mécontentement de Philippe Diallo, président de la FFF et candidat à la présidence de la FIFA.

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Diallo a estimé que cet éloge de la CAF tombait à un moment délicat, juste après l'annonce par l'instance africaine de son soutien à son rival Gianni Infantino pour la prochaine élection à la présidence de la FIFA.

Selon la chaîne française « RMC Sport », Diallo n'a pas apprécié l'initiative de Monlouis, qui a publié sur son compte LinkedIn un message saluant la « bonne gestion » de la Confédération africaine, accompagné d'une photo la montrant aux côtés du président de la CAF, Patrice Motsepe, et du président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o, tous deux connus pour avoir affiché leur soutien à Infantino.

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Monlouis et Diallo assistaient à l'assemblée générale de la CAF, tenue samedi dernier dans la capitale nigériane, Abuja. Motsepe y a annoncé le soutien unanime des 54 fédérations africaines à la candidature d'Infantino pour un nouveau mandat. Le président de la Confédération africaine a également rendu hommage au président de la FIFA et invité l'assistance à se lever pour l'applaudir.

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Diallo entend s'entretenir avec la secrétaire générale de la FFF pour lui faire part de sa position sur cette démarche, perçue au sein de la Fédération comme un embarras pour son président en plein début de campagne électorale, d'autant que Monlouis occupe un poste administratif de premier plan dans l'institution dirigée par l'un des rivaux d'Infantino.

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L'épisode survient à un moment important pour Diallo, engagé dans un défi difficile face à l'actuel président de la FIFA, après avoir obtenu le soutien de l'Union des associations européennes de football (UEFA), qui a annoncé que les fédérations du continent appuieraient le Français lors de l'élection prévue le 18 mars 2027 dans la capitale marocaine, Rabat.

Le 19 novembre, la FIFA a confirmé avoir reçu trois candidatures pour l'élection : celles de Diallo, d'Infantino et du Japonais Kozo Tashima. Elles doivent être examinées par la commission électorale avant la validation officielle des candidats. Les 211 fédérations nationales membres de la FIFA prendront part au vote.

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L'Afrique représente un défi de taille pour Diallo, d'autant qu'Infantino bénéficie également du soutien des fédérations sud-américaines.

De son côté, le candidat français s'appuie sur le soutien européen, mais il devra élargir sa base au-delà du continent s'il veut rivaliser avec le président sortant pour le poste.

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L'élection de 2027 constituera le premier véritable test électoral d'Infantino face à des concurrents, après sa réélection sans opposition en 2023. Il brigue désormais un quatrième mandat.

Le différend entre Infantino et l'UEFA s'est envenimé ces derniers mois autour du projet « FIFA Forward Enterprise », qui visait à céder à des investisseurs privés une participation de 20 % dans les droits commerciaux des compétitions de la FIFA, pour une opération estimée à environ 20 milliards de dollars.

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L'UEFA a contesté la manière dont le projet avait été élaboré ainsi que l'absence de concertation avec les membres du Conseil de la FIFA, avant qu'Infantino n'y renonce en août dernier.

L'UEFA a également réclamé des explications sur d'autres dossiers, parmi lesquels l'affaire du joueur Folarin Balogun et le prix de la paix de la FIFA décerné au président américain Donald Trump.

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En octobre dernier, des dirigeants européens ont critiqué la gestion de nombreux dossiers par Infantino et confirmé être à la recherche d'un candidat pour l'affronter, avant d'annoncer leur soutien à Philippe Diallo.