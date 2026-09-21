Coulisses palpitantes : un sacrifice secret derrière l'absence de Diaz au Real Madrid

Brahim Díaz continue de se sacrifier pour le Real Madrid, malgré de fortes douleurs musculaires, insistant pour jouer et aider l'équipe, même avec la baisse de son temps de jeu lors des derniers matches, conscient que le nouveau projet mené par José Mourinho a besoin de la conjugaison des efforts de tous.

Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « As », Díaz a brillé face à l'Inter Milan, après avoir servi le premier but de Kylian Mbappé et offert une superbe passe décisive à Jude Bellingham sur le troisième but, à la suite d'un dribble remarquable, bien que ce dernier ait trébuché et n'ait pas réussi à marquer.

Depuis ce match, Díaz n'a disputé que 22 minutes en 3 rencontres, restant sur le banc sans jouer face au Rayo Vallecano, entrant à la 68e minute face à Elche, avant de rester de nouveau en tenue d'échauffement face à l'Atlético Madrid.

Cela est survenu dans un derby où le Real Madrid a affiché un niveau médiocre, malgré la prestation encore plus mauvaise de l'arbitre Ortiz Arias, ce qui a suscité des questions récurrentes parmi les supporters du club merengue, notamment sur les réseaux sociaux : pourquoi Brahim Díaz ne joue-t-il pas ?

La réponse tient à son état physique, le journal « As » ayant appris que Díaz souffre d'une blessure musculaire et se force pour rester disponible à la demande de l'équipe.

Díaz incarne ainsi le sens du sacrifice pour l'équipe, et ce n'est pas une question récente, ses souffrances ayant commencé il y a plusieurs matches et n'ayant pas disparu depuis leur apparition, affectant même sa vie quotidienne, bien qu'il estime que s'arrêter de jouer n'est pas une option envisageable.

Le joueur souhaite poursuivre son travail et soutenir l'équipe, conscient de la nécessité d'unir les efforts au début d'un nouveau projet dirigé par Mourinho, qui mesure de son côté l'ampleur de l'effort fourni par le joueur.

Ces circonstances expliquent le paradoxe qui veut que le milieu offensif ne soit parvenu à enchaîner deux matches consécutifs qu'une seule fois, lorsqu'il a joué face à la Real Sociedad et Malaga.

Malgré la confiance que lui accorde le technicien portugais et les prestations qu'il livre, les temps de jeu de Díaz n'ont jusqu'à présent pas dépassé 178 minutes, ne devançant que Andriy Lunin et Thiago, qui n'a pas encore disputé son premier match, ainsi qu'Endrick, qui a joué 4 minutes, et Espi, qui a joué 26 minutes.

Les douleurs musculaires demeurent la raison de l'irrégularité des temps de jeu du joueur, mais elles ne l'ont pas empêché de livrer une prestation remarquable face à l'Inter Milan en Ligue des champions.

La performance de Díaz est venue grâce à sa passe décisive, ainsi qu'à une action exceptionnelle au cours de laquelle il a semé la défense du club italien, en plus d'une autre passe adressée à Mbappé, que la star française n'a pas réussi à convertir en but cette fois-ci.

La contribution de Díaz ne s'est pas limitée à cela, puisqu'il a été le plus grand créateur d'occasions avec 4 occasions, dont 3 abouties, et qu'il a également dominé le classement des joueurs ayant le mieux réussi leurs passes dans le dernier tiers du terrain, après en avoir réussi 15.

Díaz s'est classé deuxième au nombre de tirs avec deux tentatives, a réussi les deux dribbles qu'il a tentés et a remporté 5 duels sur 9, tandis que sa vitesse de pointe s'est approchée de 32 kilomètres par heure, avec une précision de passes atteignant 93 %.

De manière générale, le joueur marocain a livré une prestation marquante, malgré ses souffrances physiques.

Il n'a jamais pensé à partir

Ces éclairs de talent ont contribué à confirmer la confiance de Mourinho envers Brahim Díaz, le technicien portugais disposant déjà de rapports très positifs sur le joueur, que ce soit concernant son niveau sur le terrain ou ce qu'il livre au quotidien à la cité sportive de Valdebebas.

Mourinho n'a pas mis longtemps à s'en rendre compte, Díaz ayant inscrit lors de la préparation de la saison un magnifique but qui a offert au Real Madrid le trophée de la Coupe Teresa Herrera.

Le but est survenu après que le joueur a reçu de la poitrine une passe de Lunin depuis 45 mètres, avant de porter le ballon puis de conclure l'action avec succès, dans une séquence porteuse de messages clairs sur le terrain.

La forte concurrence n'a pas été une raison de décourager Díaz, habitué à affronter les difficultés, le Real Madrid ayant recruté cet été Diomande contre 125 millions d'euros, tandis que Mourinho estime qu'Arda Güler reste plus proche d'un poste de meneur de jeu que d'un poste de milieu de terrain.

Endrick peut également apparaître sur le côté droit du terrain, mais Díaz n'a jamais pensé à partir, malgré ces circonstances, et le club ne lui a pas signifié la nécessité de partir, bien au contraire.

Avec l'apparition des problèmes physiques, le joueur a choisi de continuer à se sacrifier pour l'équipe.



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