Le Real Madrid est sur le point de boucler le recrutement de l'Ivoirien Yan Diomande, l'ailier de Leipzig, après être parvenu à un accord avec le club allemand, dans un transfert dont le montant pourrait atteindre environ 120 millions d'euros, tandis que le Paris Saint-Germain s'est retiré de la course pour le joueur.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le Barça s'était renseigné il y a plusieurs mois sur la situation de Yan Diomande, avant de renoncer par la suite à ce transfert.

Les dirigeants du club catalan avaient mis à profit la bonne relation nouée avec Leipzig après le transfert de Dani Olmo, et ils avaient contacté la direction du club allemand pour s'enquérir de la position du joueur.

Leipzig avait alors affirmé qu'il ne comptait pas vendre un joueur recruté récemment, sauf en cas d'offre exceptionnelle.

Le club allemand avait également fixé la valeur du joueur à plus de 100 millions d'euros, un chiffre que le Barça n'avait même pas envisagé de discuter, avant que les événements ne dépassent toutes les prévisions, avec un Real Madrid prêt à débourser une somme colossale pour finaliser le transfert.

Le Barça avait tenu des réunions avec les représentants du joueur au cours des mois d'avril et de mai derniers, alors que l'attaquant réalisait une saison remarquable en Bundesliga, ponctuée de 13 buts et 10 passes décisives en 36 matchs.

Mais après avoir constaté la volonté de Leipzig de conserver le joueur, le club catalan avait œuvré pour la prolongation de Marcus Rashford, avant de décider finalement de recruter Anthony Gordon pour 70 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 10 millions d'euros de bonus, un transfert que privilégiait Hansi Flick.

Le nom de Diomande a également été associé à l'Atlético de Madrid après les contacts du Barça, et, à la fin de la saison, l'ailier a reçu des offres de Premier League et de Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain était lui aussi parvenu à un accord avec le joueur, mais il n'a pas réussi à mener à bien les négociations avec Leipzig.