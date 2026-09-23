Les espoirs d'un ancien joueur espagnol d'éviter la prison se sont envolés, dans une affaire où il était accusé d'agression sexuelle en 2017.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que la Cour suprême a confirmé la peine de 4 ans de prison prononcée à l'encontre du footballeur Santi Mina, pour agression sexuelle sur une femme en juillet 2017 dans un camion stationné près d'une boîte de nuit à Mojácar (Almería), où le joueur séjournait et voyageait avec d'autres amis.

La chambre criminelle a rejeté l'appel du footballeur contre l'arrêt du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie, qui avait validé la peine de prison prononcée par le tribunal d'Almería, mais a réduit l'indemnisation de la victime de 50 000 euros à 25 000 euros.

Le club du Celta Vigo, dernier club de Mina, a résilié unilatéralement le contrat du joueur, auquel il restait deux ans, en août 2023.

La Cour suprême a souligné dans son arrêt que « l'accusé a profité de la proximité de la victime et de la surprise de la situation dans laquelle elle s'est trouvée pour commettre deux actes sexuels non consentis, et a interrompu ses agissements lorsqu'il a réalisé que continuer nécessiterait de surmonter la résistance par la force ».

Pour cette raison, la Cour précise qu'aucun élément n'indique que le joueur ait obtenu un consentement qu'il aurait mal interprété.

Elle a poursuivi : « L'affaire ne contient aucune information indiquant que Santiago Mina aurait mal interprété une manifestation de consentement, et elle ne permet pas non plus nécessairement de déduire une telle interprétation erronée à partir des circonstances établies ».

Par ailleurs, la Cour a également rejeté l'appel de la victime, dans lequel celle-ci demandait la condamnation de l'ancien joueur à une peine de 8 ans de prison, ainsi qu'à six années supplémentaires à titre de peine complémentaire.

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Mina a joué pour les différentes sélections d'Espagne, depuis les jeunes jusqu'à la sélection des moins de 21 ans, mais il n'a jamais porté le maillot de l'équipe première.