Composition probable des Pays-Bas : Xavi modifie son onze à deux postes

L’équipe des Pays-Bas poursuit la phase de groupes de la Ligue des nations dimanche contre la Serbie. Le sélectionneur Xavi modifie son équipe à deux postes, prédit Voetbalzone. Le match à Belgrade débutera à 18h00 et sera diffusé en direct sur NPO1.

Bart Verbruggen débute une nouvelle fois dans les buts des Pays-Bas, qui ont arraché un point in extremis contre l’Allemagne (1-1). Denzel Dumfries (à droite) et Micky van de Ven (à gauche) seront les latéraux. Le capitaine Virgil van Dijk sera épaulé par Jan Paul van Hecke, qui a reçu pas mal de critiques après sa prestation de jeudi.

Joey Veerman a réalisé une bonne entrée contre l’Allemagne et pourra faire ses preuves dimanche dès le coup d’envoi. Quinten Timber doit donc se contenter d’une place sur le banc. Par ailleurs, il n’y a pas de changement au milieu de terrain, ce qui offre des places de titulaire à Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders.

Brian Brobbey a dû quitter la sélection sur blessure et a été remplacé chez les Pays-Bas par Joshua Zirkzee. Mexx Meerdink sera toutefois le fer de lance contre la sélection serbe. Le joueur de l’AZ a laissé une bonne impression lors de son entrée contre l’Allemagne et a vu un but lui être refusé. « Il a bien fait les choses et c’est le seul avant-centre. Je dirais qu’il faut le laisser », a déclaré Rafael van der Vaart à la NOS.

Crysencio Summerville conserve sa place de titulaire sur le côté droit de l’attaque, avec Cody Gakpo, buteur contre l’Allemagne, qui opérera à gauche. Ruben van Bommel a délivré une belle passe décisive dans le temps additionnel, mais débutera de nouveau sur le banc.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; Veerman, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Meerdink, Gakpo.