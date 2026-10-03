L’équipe de France des Pays-Bas conclut sa trêve internationale dimanche soir avec une réception de la Serbie. Le sélectionneur Xavi Hernández a annoncé samedi en conférence de presse qu’il procéderait à des changements dans son onze de départ, sans entrer comme d’habitude dans les noms. Voici la composition probable de Voetbalzone.

Après des matches contre l’Allemagne, la Serbie et la Grèce, les Pays-Bas retrouvent à nouveau la Serbie dimanche à Eindhoven. Ce sera le quatrième match en seulement onze jours, une donnée qui ne réjouit pas Xavi et l’oblige à adapter son équipe de départ.

« Nous avons essayé de bien récupérer », répond Xavi à une question sur l’état de forme du groupe. « Nous n’avons pas beaucoup de temps. Quatre matches sur une période très courte, c’est trop pour les joueurs. Mais le calendrier est ainsi fait, nous devons nous adapter. »

« Nous devons faire récupérer les joueurs, ils doivent être frais. Nous avons essayé de prendre soin d’eux. Dimanche, nous aurons les 23 joueurs disponibles pour livrer bataille. »

« Normalement, nous voulons un peu renouveler l’équipe », poursuit Xavi au sujet de la composition. « Voyons demain (dimanche, ndlr) comment les joueurs se sentiront. Mais quand vous jouez tous les deux ou trois jours, vous devez forcément apporter quelques changements. »

Bart Verbruggen est le numéro un et devrait normalement garder les buts au Philips Stadion. Denzel Dumfries (à droite) et Micky van de Ven (à gauche) occuperont les postes de latéraux. Un changement pourrait intervenir dans l’axe de la défense, car Jurriën Timber, titulaire contre la Grèce, n’est revenu que récemment de sa blessure persistante à l’aine.

Xavi, qui est en contact avec les clubs des joueurs, ne devrait vraisemblablement prendre aucun risque avec le défenseur d’Arsenal en cette phase chargée de la saison. Son remplaçant logique est Nathan Aké, qui formerait la charnière avec Virgil van Dijk. Le capitaine s’apprête à honorer sa centième sélection.

Joey Veerman reste au milieu de terrain, où deux autres changements seront en revanche effectués. Guus Til et Quinten Timber, en difficulté contre la Grèce, seront remplacés respectivement par Tijjani Reijnders et Ryan Gravenberch.

Un changement également en attaque. Noa Lang a été l’un des grands artisans de la seconde période à Thessalonique et pourrait faire ses preuves aux dépens de Ruben van Bommel. L’avant-centre Mexx Meerdink et l’ailier droit Crysencio Summerville conservent leur place de titulaire.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Aké, Van Dijk, Van de Ven ; Veerman, Reijnders, Gravenberch ; Summerville, Meerdink, Lang.



