L’équipe des Pays-Bas poursuit dimanche la phase de groupes de la Ligue des nations face à la Serbie. Le sélectionneur Xavi modifie son équipe à deux postes, selon les prévisions de Voetbalzone. Le match à Belgrade débutera à 18 heures et sera diffusé en direct sur NPO1.

Bart Verbruggen sera de nouveau titularisé dans les buts des Pays-Bas, qui ont arraché un point in extremis contre l’Allemagne (1-1). Denzel Dumfries (à droite) et Micky van de Ven (à gauche) occuperont les postes de latéraux. Le capitaine Virgil van Dijk sera épaulé par Jan Paul van Hecke, qui a essuyé pas mal de critiques après sa prestation de jeudi.

Joey Veerman a réalisé une bonne entrée contre l’Allemagne et aura l’occasion de faire ses preuves d’entrée dimanche. Quinten Timber doit donc se contenter d’une place sur le banc. Par ailleurs, aucun autre changement n’est attendu au milieu, où Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders devraient être titulaires.

Brian Brobbey a quitté le rassemblement sur blessure et a été remplacé dans la sélection néerlandaise par Joshua Zirkzee. Mexx Meerdink sera toutefois l’avant-centre face à l’équipe serbe. Le joueur de l’AZ a laissé une bonne impression lors de son entrée contre l’Allemagne et a vu un but lui être refusé. « Il a bien fait les choses et c’est le seul avant-centre. Moi, je le laisserais », a déclaré Rafael van der Vaart auprès de NOS.

Crysencio Summerville conserve sa place de titulaire à droite en attaque, avec Cody Gakpo, buteur contre l’Allemagne, qui évoluera à gauche. Ruben van Bommel a délivré une belle passe décisive dans le temps additionnel, mais débutera de nouveau sur le banc.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; Veerman, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Meerdink, Gakpo.