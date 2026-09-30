Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1083877034.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduit par

Composition probable de l’équipe des Pays-Bas : Xavi modifie son équipe sur deux lignes

Grèce vs Pays-Bas
Grèce
Pays-Bas
UEFA Nations League A

L’équipe des Pays-Bas reprend la Ligue des nations jeudi avec un déplacement en Grèce. Le sélectionneur Xavi modifie son équipe à deux postes, prédit Voetbalzone. Le match des Pays-Bas débute à 20 h 45 et sera diffusé en direct sur NPO3. 

Bart Verbruggen conserve la confiance de Xavi et débute dans les buts. Denzel Dumfries (à droite) et Micky van de Ven (à gauche) seront les latéraux dans la défense à quatre mise en place par le technicien espagnol.

Xavi sacrifie Jan Paul van Hecke dans l’axe de la défense après sa prestation contre la Serbie. Theo Janssen a même qualifié le défenseur, dans Rondo, de « maillon le plus faible de l’équipe des Pays-Bas ». Jurriën Timber a désormais sa chance aux côtés du capitaine Virgil van Dijk.

Aucune surprise au milieu de terrain des Pays-Bas. Cela signifie que Joey Veerman sera de nouveau au coup d’envoi et que Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders seront eux aussi titulaires.

Ruud Gullit s’est montré très élogieux dans Rondo au sujet de l’abattage de Crysencio Summerville et Mexx Meerdink, qui a marqué deux fois dimanche à Belgrade. Les deux attaquants débuteront également contre la Grèce.

UEFA Nations League A
Grèce crest
Grèce
GRÈ
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB

Xavi a dû rayer le nom de Cody Gakpo en raison d’une blessure, lui qui a quitté le stage des Pays-Bas. Ruben van Bommel va désormais pouvoir se montrer au poste d’ailier gauche.

Composition probable de l’équipe des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven ; Veerman, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Meerdink, Van Bommel.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google