Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-FIFA-AWARD-BALLONAFP
Hussein Hamdy
Traduit par

Communiqué officiel du Ballon d'Or après la grave erreur

L. Yamal
H. Kane
Kylian Mbappé
Real Madrid
FC Barcelone
Bayern Munich
LaLiga
Bundesliga
Ligue des Champions
Coupe du monde
Espagne
Angleterre
France
Allemagne

Qui sera le vainqueur ?

Le comité d'organisation du Ballon d'Or a publié un communiqué pour clarifier les circonstances de la diffusion d'articles annonçant le sacre de Harry Kane, Kylian Mbappé et Lamine Yamal, et ce quelques heures seulement avant le début de la cérémonie.

Le site officiel du Ballon d'Or avait publié trois articles, annonçant dans chacun d'eux la victoire de l'un des trois candidats au trophée.

Le comité d'organisation a déclaré dans son communiqué : « Des articles de présentation concernant certains candidats au Ballon d'Or, rédigés par le site du trophée, ont été publiés par erreur en ligne. Ces articles avaient été écrits à l'avance pour chaque candidat, en prévision d'une éventuelle victoire au trophée. »

Le communiqué a ajouté : « Ces articles ne révèlent en aucune façon le classement des trois premières places, qui demeure à ce jour inconnu de tous. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google