Communiqué officiel du Ballon d'Or après la grave erreur

Le comité d'organisation du Ballon d'Or a publié un communiqué pour clarifier les circonstances de la diffusion d'articles annonçant le sacre de Harry Kane, Kylian Mbappé et Lamine Yamal, et ce quelques heures seulement avant le début de la cérémonie.

Le site officiel du Ballon d'Or avait publié trois articles, annonçant dans chacun d'eux la victoire de l'un des trois candidats au trophée.

Le comité d'organisation a déclaré dans son communiqué : « Des articles de présentation concernant certains candidats au Ballon d'Or, rédigés par le site du trophée, ont été publiés par erreur en ligne. Ces articles avaient été écrits à l'avance pour chaque candidat, en prévision d'une éventuelle victoire au trophée. »

Le communiqué a ajouté : « Ces articles ne révèlent en aucune façon le classement des trois premières places, qui demeure à ce jour inconnu de tous. »