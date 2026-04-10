Comment acheter des billets pour la Bundesliga 2026 : calendrier des prochains matchs, tarifs, informations et plus encore

Le Bayern Munich, déjà champion d’Allemagne en titre, se rapproche à grands pas d’un 13e sacre en 14 saisons. Voici comment obtenir dès maintenant vos billets pour la Bundesliga.

Vous préférez éviter le Bayern ? D’autres affiches palpitantes impliquant le VfB Stuttgart, le RB Leipzig, Hoffenheim ou le Bayer Leverkusen promettent de ravir les amateurs de football.

Avec une fin de saison qui s’annonce palpitante jusqu’au coup de sifflet final, c’est maintenant ou jamais pour réserver vos places. Laissez GOAL vous guider pas à pas dans l’achat de vos billets.

Calendrier des prochains matchs de Bundesliga

Date Programme (CET) Lieu Billets Vendredi 10 avril Augsbourg vs Hoffenheim (20h30) WWK Arena (Augsbourg) Billets Samedi 11 avril Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen (15h30) Signal Iduna Park (Dortmund) Billets RB Leipzig vs Borussia Mönchengladbach (15h30) Red Bull Arena (Leipzig) Billets Wolfsburg - Eintracht Francfort (15h30) Volkswagen Arena (Wolfsburg) Billets Heidenheim – Union Berlin (15h30) Voith-Arena (Heidenheim) Billets St. Pauli – Bayern Munich (18h30) Millerntor-Stadion (Hambourg) Billets Dimanche 12 avril Cologne vs Werder Brême (15h30) RheinEnergieStadion (Cologne) Billets VfB Stuttgart – Hambourg (17h30) MHPArena (Stuttgart) Billets Mayence vs Fribourg (19h30) MEWA ARENA (Mayence) Billets Vendredi 17 avril St. Pauli – Cologne (20h30) RheinEnergieStadion (Cologne) Billets Samedi 18 avril Bayer Leverkusen - Augsbourg (15h30) BayArena (Leverkusen) Billets Werder Brême vs Hambourg (15h30) Weserstadion (Brême) Billets Union Berlin - Wolfsburg (15h30) Stade An der Alten Forsterei (Berlin) Billets Hoffenheim - Borussia Dortmund (15h30) PreZero Arena (Sinsheim) Billets Eintracht Francfort vs RB Leipzig (18h30) Deutsche Bank Park (Francfort) Billet Dimanche 19 avril Fribourg vs Heidenheim (15h30) Europa-Park Stadion (Fribourg) Billets Bayern Munich - VfB Stuttgart (17h30) Allianz Arena (Munich) Billets Borussia Mönchengladbach - Mayence (19h30) BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Billets

Comment se procurer des billets pour la Bundesliga

Le moyen le plus sûr et le plus économique d’acheter des billets pour les matchs de Bundesliga est de passer par les sites officiels des clubs. Consultez-les régulièrement pour connaître les informations relatives à la vente des billets, les dates de mise en vente et les disponibilités.

Les abonnés sont généralement prioritaires, devant les membres, puis le grand public.

De nombreux clubs offrent à leurs membres un accès prioritaire aux préventes et des conditions préférentielles ; l’adhésion peut donc valoir le coup si vous comptez assister à plusieurs rencontres.

Pour les affiches les plus courues, comme Bayern Munich-Borussia Dortmund (« Der Klassiker ») ou Hamburger SV-Werder Brême (« Nordderby »), il est conseillé de se manifester dès l’ouverture de la vente afin d’éviter la rupture de stock.

Enfin, le marché secondaire permet également d’acquérir des places, notamment via des plateformes comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour la Bundesliga ?

Les places officielles se négocient en moyenne entre 15 € et 90 €.

Voici quelques exemples de tarifs appliqués par les clubs :

Club Debout (Adulte) Assis (Standard) Assis (catégorie supérieure) Bayern Munich 15 € 35 € 80 Borussia Dortmund 18,50 € 35 92 € Eintracht Francfort 15 € 30 € 76 € Cologne 16 € 33 € 79 € RB Leipzig 15 € 30 € 90 €



La Bundesliga est également réputée pour sa règle « 50+1 », qui garantit que les clubs restent majoritairement détenus par leurs membres et non par des investisseurs individuels, ce qui contribue à maintenir des tarifs d’entrée plus accessibles que dans les autres grands championnats européens.

Comment se procurer des billets d’hospitalité en Bundesliga ?

Des formules VIP ou hospitalité, incluant billets, hébergement, accès à des salons et autres avantages, sont proposées par la plupart des clubs.

Vous souhaitez connaître le contenu d’un tel forfait ? Voici ce que proposent les principaux stades de Bundesliga, tels que l’Allianz Arena, le Signal Iduna Park ou la Red Bull Arena :

Place VIP Standard : siège rembourré haut de gamme dans une zone privilégiée du stade, avec accès à un salon partagé, buffet et boissons gratuites, à partir de 200 € par match .

siège rembourré haut de gamme dans une zone privilégiée du stade, avec accès à un salon partagé, buffet et boissons gratuites, à partir de . Salon Club / Business : places premium réservées, accès exclusif au salon avant, pendant et après la rencontre, restauration haut de gamme, open bar et animations, à partir de 300 € par match

places premium réservées, accès exclusif au salon avant, pendant et après la rencontre, restauration haut de gamme, open bar et animations, à partir de Salon thématique / Premium : espaces d’accueil aux couleurs de la marque (par exemple Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), menus gastronomiques, champagne et places de choix, à partir de 600 € par match

espaces d’accueil aux couleurs de la marque (par exemple Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), menus gastronomiques, champagne et places de choix, à partir de Suite privée / Loge : espace clos réservé à 8 à 20 personnes, repas gastronomique, personnel dédié et installations privatives, à partir de 3 000 € par match

espace clos réservé à 8 à 20 personnes, repas gastronomique, personnel dédié et installations privatives, à partir de Forfait Ultra-Premium : accueil haut de gamme dans des salons Prestige ou Platinum, dîner gastronomique, boissons premium à volonté et accès VIP, à partir de 1 200 € par personne et par match.

Ce qu’il faut savoir sur la Bundesliga

Une pléiade de stars mondiales du ballon rond, telles que Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise ou encore Yan Diomande, brillent actuellement au sein de certains des plus grands clubs de la planète (Bayern Munich, Borussia Dortmund, etc.), et les supporters se ruent sur les billets pour assister aux rencontres de Bundesliga.

Attirer les plus grands noms du ballon rond n’est toutefois pas nouveau pour la Bundesliga, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben ou encore Jude Bellingham ayant déjà brillé sur les pelouses allemandes.

Fondée en 1963, la Bundesliga possède un passé riche et compte parmi les compétitions les plus exigeantes du Vieux Continent. Réputée pour son atmosphère conviviale et ses tribunes colorées, la ligue réunit 18 clubs répartis aux quatre coins du pays.

Bien qu’il eût été détrôné pour la première fois depuis 2012 par le Bayer Leverkusen il y a deux ans, le Bayern Munich a immédiatement rebondi pour reconquérir le titre de champion de Bundesliga avec treize points d’avance la saison dernière. Les Roten se dirigent désormais vers un 36e sacre national. Harry Kane a de nouveau été le fer de lance de l’attaque, et la légende anglaise approche désormais la barre des 100 buts sous le maillot du géant allemand.

Comment suivre la Bundesliga en direct ?

Sky Sports détient les droits de diffusion au Royaume-Uni et diffusera les matchs de Bundesliga en direct à la télévision et en ligne durant la saison 2025/26. Vous pouvez aussi suivre toute l’action en streaming sur NOW et sur l’application Sky Sports.

NOW, service de streaming instantané, donne accès à toutes les chaînes Sky Sports, aux flux Sky Sports+ et à bien d’autres contenus. Disponible sur plus de 60 appareils, l’application permet de s’inscrire et de regarder immédiatement. Les abonnements NOW Sports incluent également les documentaires Sky Sports ainsi qu’une sélection de rediffusions et de temps forts à la demande.

En Allemagne, les droits sont partagés entre Sky Deutschland et DAZN, quelques rencontres étant également proposées sur Sat.1 et Sport1, deux chaînes gratuites. La « Konferenz du samedi », qui regroupe quatre ou cinq matchs en simultané l’après-midi, quitte Sky pour DAZN cette saison.

Sky diffusera désormais la rencontre du vendredi soir, auparavant proposée par DAZN, et conserve les droits de celle du samedi soir. DAZN, de son côté, garde l’intégralité des matchs du dimanche. L’option sportive de Sky est facturée 25 € par mois, tandis que l’abonnement à DAZN s’élève à 29,99 € par mois.