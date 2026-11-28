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Serie A - Journée 13 29 nov. 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Côme reçoit la Juventus au stade Giuseppe Sinigaglia pour un match de Serie A entre deux équipes séparées par un seul point au classement. Côme est cinquième, la Juventus juste derrière, à la sixième place.

L’équipe de Cesc Fabregas reste sur une victoire 1-0 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions, obtenue le mardi 24 novembre. Quelques jours plus tôt, Côme avait battu Cagliari 2-0 en championnat, et cette série de victoires compte pour le moral du club.

La Juventus de Luciano Spalletti a joué jeudi soir en Ligue Europa et s’est imposée 4-1 contre l’Omonia Nicosie. Après son succès 4-0 face à Venise en Serie A, elle a donc signé deux larges victoires en quelques jours.

Face aux Chypriotes, Spalletti a largement fait tourner son effectif. Jeff Ekhator a connu sa première titularisation et inscrit son premier but sous le maillot de la Juventus, tandis que Kolo Muani et Woltemade ont débuté sur le banc.

À Côme, la Juventus devra gérer l’énergie dépensée en Europe et un secteur encore affecté par les absences. Côme a, de son côté, disposé de quelques jours de récupération supplémentaires par rapport à son adversaire.

Voici toutes les informations sur la chaîne TV, le streaming et l’horaire pour suivre le match.

Dernières nouvelles des équipes

Cesc Fabregas devrait aligner Butez dans les buts de Côme, avec Yan Couto, Kaiki, Jacobo Ramon et Kempf en défense. Da Cunha, Liberali, Baturina, Milla, Ricci et Douvikas sont attendus au milieu et en attaque dans le onze probable. Côme devra se passer de Jesus Rodriguez, Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai et Maxence Caqueret.

La Juventus de Luciano Spalletti devrait débuter avec Vicario dans les buts, ainsi que Bremer, Cabal, Celik et Kelly en défense. Au milieu et en attaque, le onze probable comprend Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Zhegrova, Koopmeiners et Kolo Muani. Thuram-Ulien, Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez, Kalulu, Grabara et Milik sont indisponibles. Aucune suspension n’est signalée dans les deux équipes.

Forme récente

Côme a remporté quatre de ses cinq derniers matchs et en a perdu un, sans faire de match nul. Son dernier résultat est une victoire 1-0 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions, après un succès 2-0 face à Cagliari en Serie A. Sa défaite est survenue contre l’Inter, 2-0, le 8 novembre. Sur cette période, Côme a aussi battu Venise 1-0.

La Juventus compte quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs, sans défaite. Sa dernière rencontre s’est soldée par un succès 4-1 contre l’Omonia Nicosie en Ligue Europa, après une victoire 4-0 face à Venise en championnat. Le match nul est un 2-2 contre la Fiorentina. Entre-temps, la Juventus a gagné 2-1 sur le terrain de l’AZ Alkmaar et 2-0 contre Naples.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation remonte au 21 février 2026, lorsque Côme s’est imposé 2-0 à Turin en Serie A. Sur les cinq rencontres recensées, Côme a remporté deux victoires à l’extérieur et une à domicile, tandis que la Juventus s’est imposée deux fois. Le bilan des buts est de 8-8.

Classement

En Serie A, Côme occupe la cinquième place, tandis que la Juventus est sixième.