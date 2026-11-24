Les options pour suivre Côme-AEK Athènes à la TV et en streaming sont présentées ci-dessous. Le match est disponible sur Sky Sport et NOW, avec la possibilité de regarder le direct depuis les liens indiqués.

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Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Le stade Giuseppe Sinigaglia accueille Côme-AEK Athènes, un match de Ligue des champions entre une équipe en pleine confiance et une autre en quête de réponses.

Le Côme de Cesc Fabregas reste sur une victoire 2-0 contre Cagliari en Serie A, qui a effacé sa défaite 2-0 face à l’Inter. En Europe, les joueurs de Côme ont déjà montré leur meilleur visage en s’imposant 9-1 sur le terrain de Lens.

La statistique la plus marquante concerne l’attaque : 15 buts inscrits lors des cinq derniers matchs. Nico Paz incarne cette progression, avec six buts et huit passes décisives en 14 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues.

L’AEK Athènes de Marko Nikolic traverse une période plus compliquée. Après sa défaite 3-2 contre le Real Madrid en Ligue des champions, le club grec a également perdu le derby face au Panathinaïkos et son match de Coupe contre le PAOK.

Sa dernière sortie a toutefois apporté un signal positif : une victoire 1-0 sur le terrain de Kalamata en championnat. Pour l’équipe de Nikolic, le point faible reste la défense, qui a encaissé neuf buts lors des cinq derniers matchs.

Voici toutes les informations pour suivre Côme-AEK Athènes en direct : chaînes TV, streaming, compositions et état de forme.

Nouvelles des équipes

Le Côme de Cesc Fabregas doit se passer de Jayden Addai, Jesus Rodriguez, Assane Diao et Moise Kean, tous indisponibles sur blessure. Aucun joueur n’est suspendu. Dans la composition type attendue, Jean Butez occupe le but, avec Kempf, Couto, Ramon et Valle en défense, Da Cunha, Perrone, Milla, Baturina et Paz au milieu, et Douvikas seul en pointe.

L’AEK Athènes de Marko Nikolic est privé des blessés Zini, Oleksandr Zubkov et Kervin Arriaga, tandis qu’Aboubakary Koita est suspendu. Dans le onze attendu figurent notamment Strakosha dans le but, Relvas et Moukoudi en défense, Marin et Majer au milieu, ainsi que le duo offensif Varga-Jovic. D’éventuelles mises à jour suivront à l’approche du coup d’envoi.

État de forme

Côme compte quatre victoires et une défaite (4-0-1) lors de ses cinq derniers matchs. Son succès le plus récent est le 2-0 contre Cagliari en Serie A, tandis que sa victoire la plus large reste le 9-1 sur le terrain de Lens en Ligue des champions. Lors des autres rencontres, les joueurs de Côme ont battu Venise 1-0 et le Torino 3-1, ne s’inclinant que contre l’Inter, 2-0. Au total, l’équipe de Fabregas a marqué 15 buts et en a encaissé quatre.

L’AEK Athènes a remporté deux matchs et en a perdu trois (2-0-3). Son dernier résultat est une victoire 1-0 sur le terrain de Kalamata en Super League, précédée d’un succès 2-1 contre Levadiakos. Il a en revanche subi des défaites face au Real Madrid (2-3), au Panathinaïkos (0-2) et au PAOK en Coupe (1-3). Son bilan est de six buts marqués et neuf encaissés.

Confrontations directes

Les données disponibles ne font état d’aucune confrontation récente entre Côme et l’AEK Athènes. Il n’est donc pas possible de dresser un bilan de leurs duels : ce match se présente sans historique récent sur lequel s’appuyer.

Classement

Au classement de la Ligue des champions, Côme occupe la quatrième place, tandis que l’AEK Athènes est 29e. Cet écart reflète deux campagnes européennes opposées : Côme figure en haut du classement et cherche à consolider sa position, tandis que le club grec, dans le bas du tableau, a besoin de points pour améliorer son parcours.