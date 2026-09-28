Pour Cody Gakpo, cette trêve internationale est terminée. L’attaquant de 27 ans est sorti sur blessure dimanche lors de Serbie - Pays-Bas (1-2) et des examens ont révélé qu’il ne pourra provisoirement pas jouer. Il retourne donc dans son club de Liverpool, a indiqué la KNVB.

Pour Gakpo, les choses ont mal tourné très tôt contre la Serbie. Après un tacle appuyé de Sasa Lukic, sanctionné d’un carton jaune, l’attaquant est resté au sol, en douleur.

Finalement, Gakpo a tout de même essayé de continuer, mais quelques minutes plus tard, il est devenu clair qu’il ne pouvait pas poursuivre. Ruben van Bommel l’a remplacé.

« Gakpo n’est pas disponible pour le reste de la trêve internationale », a indiqué la KNVB ce lundi. « L’attaquant est sorti sur blessure dimanche lors du match à l’extérieur contre la Serbie (1-2) et retourne dans son club de Liverpool. Aucun remplaçant ne sera appelé pour Gakpo. »

Le sélectionneur Xavi dispose notamment, au poste d’ailier gauche, des options Van Bommel et Noa Lang. Crysencio Summerville pourrait également évoluer à ce poste.

Rik Elfrink sait que Gakpo devra rester sur la touche « quelques semaines ». C’est ce qui est ressorti des examens réalisés à Eindhoven, selon le journaliste de l’Eindhovens Dagblad.

L’équipe des Pays-Bas disputera encore deux matches pendant cette trêve internationale. Jeudi prochain, elle affrontera la Grèce à Thessalonique, avant de recevoir la Serbie dimanche au Philips Stadion d’Eindhoven.