City - Pep Guardiola : "On a joué comme on voulait jouer"

L'entraîneur de City s'est félicité de la victoire logique de son équipe obtenue face à Marseille, mardi soir (0-3).

s'est de nouveau imposé mardi soir en Ligue des Champions, une semaine après sa victoire face au . Supérieur à l'Olympique de Marseille (0-3), le club anglais n'a pas fait de cadeaux aux hommes d'André Villas-Boas. Un succès mérité, qu'a savouré Pep Guardiola face aux médias après la rencontre.

"Nous sommes plus proches des huitièmes de finale"

"On a fait un bon match, ils jouaient à cinq derrière et on s'est bien adapté. On a réussi à avoir trois corners en cinq minutes, on a joué comme on voulait jouer, ce n'est pas facile contre un 5-3-2 mais on a fait une très bonne performance, on s'est créé assez d'occasions pour gagner (...) C'était une très bonne performance, la c'est toujours difficile, l'OM est bien en cette saison, on a été patient contre une équipe qui a joué bas, on a été tranquille et on a bien contrôlé leurs contre-attaques", a-t-il analysé.

L'Espagnol est aussi revenu sur l'adversité proposée par des Marseillais plus défensifs qu'à l'accoutumée. "Ils ont été bien pendant dix, quinze minutes en deuxième période, mais on n'a pas trop souffert non plus. Nous ne nous attendions pas à une défense à cinq parce que l'OM ne joue pas comme ça d'habitude, mais si Marseille a été si défensif, c'est parce que nous avons bien joué", a ainsi expliqué Pep Guardiola, qui vise désormais une qualification pour les phases finales obtenue le plus rapidement possible.

"Nous sommes plus proches des huitièmes de finale, oui, mais nous n'y sommes pas encore. Avec les difficultés que nous avons en Championnat, c'est bien de prendre de la confiance en Ligue des champions. Je suis très heureux de la mentalité de mes joueurs, de la façon dont ils jouent, de la façon dont ils pressent, dont ils défendent. Je sais combien ce que je leur demande est exigeant. Ils ont été très bons ce soir", a enfin confié l'entraîneur de Manchester City, qui réalise de parfaits débuts en C1.