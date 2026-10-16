Chivu assume sa responsabilité dans l'effondrement de l'Inter : nouveau coup dur concernant Lautaro

Cristian Chivu, l'entraîneur de l'Inter Milan, a assumé l'entière responsabilité de la récente défaite face au Club Bruges, mardi dernier, tout en confirmant l'absence de la star Lautaro Martinez jusqu'à la fin de la trêve internationale de novembre prochain.

L'Inter s'était incliné de manière surprenante sur son terrain (4-3) face au Club Bruges en Ligue des champions. Les Nerazzurri s'apprêtent à retrouver l'ambiance de la Serie A demain samedi avec un déplacement à Bologne, mais ce récent faux pas européen continue de dominer les discussions dans la presse.

Le site "Football Italia" rapporte les propos de Chivu : "C'est une compétition différente de la Ligue des champions, et nous jouons seulement quatre jours après. L'équipe a eu deux jours pour récupérer, et nous avons effectué une bonne séance d'entraînement ensemble aujourd'hui. Nous avons découvert un problème dont souffre Lautaro après le match, et il ne sera pas disponible."

Le technicien est revenu sur le déroulement de cette défaite européenne : "Nous assumons nos responsabilités. Quelque chose n'a pas fonctionné correctement dans les 30 dernières minutes face à Bruges, mais nous ne devons pas oublier ce que nous avons bien fait pendant la première heure de jeu, jusqu'à ce que nous soyons menés (2-1)."

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Il a poursuivi son analyse : "Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions et nous sommes entrés dans la seconde période avec le bon état d'esprit, en nous créant deux occasions nettes. Puis tout s'est écroulé après le deuxième but. Nous devons analyser cela comme s'il s'agissait de deux matches en un seul. Nous devons réagir et trouver une nouvelle énergie le plus rapidement possible. Nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort ; nous devons répondre avec force."

L'Inter a encaissé huit buts en six matches de Serie A, et six autres en deux rencontres de Ligue des champions, ce qui soulève des questions sur la manière de retrouver de la solidité défensive. Chivu a répondu : "Cela doit commencer par moi. Je suis le premier responsable."

Il a ajouté : "Nous avons besoin de développer une mentalité commune et d'assumer nos responsabilités. C'est un groupe de joueurs formidable ; nous devons simplement trouver l'unité et nous reconnecter aux différents moments du match sans laisser l'adversité nous faire tomber. Nous ne devons pas transformer la défaite face au Club Bruges en drame, même si elle est douloureuse, parce que les attentes étaient élevées."

Il a encore ajouté au sujet du déroulement de la rencontre : "C'était une victoire que nous pouvions décrocher, et je le dis avec le plus grand respect pour l'adversaire. Ils étaient bien organisés et nous ont posé des problèmes lorsque nous avons reculé mentalement. Nous avons perdu confiance et nous nous sommes dispersés. Nous avons agi avec émotion au lieu de conserver notre organisation."

Lautaro Martinez avait inscrit deux buts contre le Club Bruges, mais il a été victime d'une blessure durant le match qui l'éloignera des terrains pendant environ un mois, ce qui signifie qu'il manquera le derby de Milan tant attendu. Chivu a commenté : "Je ne suis pas médecin. On m'a dit que c'était le temps de récupération. Nous parlons d'un retour après la trêve. Nous devons simplement faire ce que nous faisons toujours, avec ou sans Lautaro. Tout le monde doit faire preuve de leadership et nous aider à viser de plus grandes ambitions."

Rappelons que l'Inter occupe la première place du classement de la Serie A avec 16 points, devançant la Lazio, deuxième, à la seule différence de buts.