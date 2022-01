Chelsea : Romelu Lukaku a fait la paix avec Thomas Tuchel

Romelu Lukaku a eu une réunion positive avec les dirigeants de Chelsea lundi, a appris GOAL, et il devrait être inclus dans le groupe pour Tottenham mercredi en Carabao Cup. L'attaquant avait été exclu du groupe dimanche pour le choc au sommet de la Premier League contre Liverpool après que son interview controversée et non autorisée avec Sky Sport Italia ait jeté le doute sur son avenir à Stamford Bridge.

Mais GOAL comprend maintenant qu'il y a peu de chance qu'il quitte le club de sitôt après l'avoir rejoint l'été dernier, car il ne fera pas pression pour un transfert. Les discussions entre Romelu Lukaku et les dirigeants du club, dont la directrice Marina Granovskaia, ont eu lieu lundi et ont été accueillies positivement par toutes les parties.

Chelsea : Romelu Lukaku décidé à partir ?

L'international belge a montré des remords lors de la réunion, et de plus amples détails seront révélés mardi après-midi lors de la conférence de presse de Thomas Tuchel. L'équipe n'a pas pris de décision finale sur son statut pour le match contre les Spurs, mais il devrait être inclus dans le groupe et faire son retour quelques jours après sa sanction.

Lukaku reconnaît son erreur

Il y a plusieurs semaines, Romelu Lukaku a accordé une interview non autorisée à Sky Sport Italia, qui a été publiée jeudi dernier. Il y critiquait la tactique de Thomas Tuchel et laissait entendre qu'il voulait retourner à l'Inter alors qu'il était encore dans la fleur de l'âge (il a actuellement 28 ans). "Je ne suis pas heureux de la situation et c'est tout à fait naturel", a-t-il déclaré. "L'entraîneur principal a décidé de jouer un système différent et je ne dois pas me relâcher, je dois continuer à travailler dur et être professionnel".

"Je ne suis pas heureux de la situation mais je suis un graisseur et je ne dois pas me relâcher", avait conclu Romelu Lukaku. Thomas Tuchel n'a pas apprécié l'interview, dont il s'est senti pris au dépourvu, et a écarté Romelu Lukaku de son équipe le week-end dernier. Chelsea a fait match nul 2-2 avec Liverpool après avoir été mené au score 2-0 par les Reds.

Lukaku va devoir assumer sur le terrain

Maintenant, cependant, il semble que la relation entre Romelu Lukaku et les Blues ait été au moins partiellement réparée à court terme. Maintenant, la réponse du Belge sera attendu sur le terrain, car le seul moyen pour qu'il se fasse pardonner auprès des supporters sera d'être performant lors des prochains matches.