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Chakhtar Donetsk - Sporting CP : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
Ligue des Champions

En Ligue des champions, le Chakhtar Donetsk affronte le Sporting CP. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Chakhtar Donetsk - Sporting CP : heure du coup d’envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Stamford Bridge

Le match entre le Chakhtar Donetsk et le Sporting CP débutera le 3 novembre 2026 à 18 h 45.

Chakhtar Donetsk - Sporting CP en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne TV et en streaming ?

La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN. Toutes les informations sur le streaming figurent ci-dessous.

Les faits marquants de la semaine : où en sont le Chakhtar Donetsk et le Sporting CP ?

Le Chakhtar aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe a récemment battu l’Obolon Kyiv 2-0 en Premier League ukrainienne. Son seul revers sur cette période est survenu en Ligue des champions, avec une défaite 1-0 face à l’Inter Milan. Au total, le Chakhtar a marqué huit buts et n’en a encaissé que deux lors de ces cinq matches.

Le Sporting CP compte également trois victoires, mais aussi deux défaites. Son dernier succès est une victoire 2-0 sur le terrain de Casa Pia en Liga Portugal. En Ligue des champions, l’équipe s’est toutefois inclinée 3-2 contre le LASK lors de son dernier match, après s’être imposée 2-0 à l’extérieur face à Lens. Le Sporting a marqué sept buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

SHK

SHK - Forme

KOL
V2-1
INT
D1-0
ZOR
N0-0
DKV
V3-0
OBO
V2-0
But marqué (encaissé)
7/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
SCP

SCP - Forme

RCL
V0-2
LAS
D2-3
VIS
D1-2
MAR
V2-1
CAP
V0-2
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Chakhtar Donetsk - Sporting CP : compositions d’équipe

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP Équipes probables

4-1-4-1
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
Formation
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
4-2-3-1
D. RiznykD. RiznykM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. TobiasV. TobiasV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueM. GomesM. GomesY. NazarynaY. NazarynaO. OcheretkoO. OcheretkoA. SantanaA. SantanaG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasKaique PereiraKaique PereiraM. AraujoM. AraujoI. FresnedaI. FresnedaG. InacioG. InacioE. QuaresmaE. QuaresmaG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. IrankundaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesI. DoumbiaI. DoumbiaL. SuarezL. Suarez
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
4-1-4-1
Shakhtar Donetsk

Onze de départ

Sporting CP

Entraineur

  • A. Turan
  • R. Borges

Chakhtar Donetsk - Sporting CP : forme actuelle

SHK

SHK - Forme

KOL
V2-1
INT
D1-0
ZOR
N0-0
DKV
V3-0
OBO
V2-0
But marqué (encaissé)
7/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
SCP

SCP - Forme

RCL
V0-2
LAS
D2-3
VIS
D1-2
MAR
V2-1
CAP
V0-2
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Chakhtar Donetsk - Sporting CP : bilan des confrontations directes

Face à face

Shakhtar DonetskNulSporting CP
0
0
2
Ligue des Champions
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FDM
Ligue des Champions
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
FDM
0Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué0/2

Chakhtar Donetsk - Sporting CP : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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