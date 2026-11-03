Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous à votre compte et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Chakhtar Donetsk - Sporting CP : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 12:45 Stamford Bridge

Le match entre le Chakhtar Donetsk et le Sporting CP débutera le 3 novembre 2026 à 18 h 45.

Chakhtar Donetsk - Sporting CP en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne TV et en streaming ?

La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN. Toutes les informations sur le streaming figurent ci-dessous.

Les faits marquants de la semaine : où en sont le Chakhtar Donetsk et le Sporting CP ?

Le Chakhtar aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe a récemment battu l’Obolon Kyiv 2-0 en Premier League ukrainienne. Son seul revers sur cette période est survenu en Ligue des champions, avec une défaite 1-0 face à l’Inter Milan. Au total, le Chakhtar a marqué huit buts et n’en a encaissé que deux lors de ces cinq matches.

Le Sporting CP compte également trois victoires, mais aussi deux défaites. Son dernier succès est une victoire 2-0 sur le terrain de Casa Pia en Liga Portugal. En Ligue des champions, l’équipe s’est toutefois inclinée 3-2 contre le LASK lors de son dernier match, après s’être imposée 2-0 à l’extérieur face à Lens. Le Sporting a marqué sept buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Chakhtar Donetsk - Sporting CP : compositions d’équipe

Chakhtar Donetsk - Sporting CP : forme actuelle

Chakhtar Donetsk - Sporting CP : bilan des confrontations directes

Chakhtar Donetsk - Sporting CP : les classements