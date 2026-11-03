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Shakhtar Donetsk - Sporting CP : heure du coup d’envoi
Le match entre le Shakhtar Donetsk et le Sporting CP débutera le 3 novembre 2026 à 18 h 45.
Shakhtar Donetsk - Sporting CP : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?
La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN. Toutes les informations sur le streaming sont indiquées ci-dessous.
Les sujets de la semaine : qu’en est-il du Shakhtar Donetsk et du Sporting CP ?
Le Shakhtar aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe a récemment battu Obolon Kyiv 2-0 en Premier League ukrainienne. Elle n’a connu qu’un revers, en Ligue des champions, avec une défaite 1-0 contre l’Inter Milan. Au total, le Shakhtar a inscrit huit buts et n’en a encaissé que deux sur ces cinq matches.
Le Sporting CP affiche lui aussi trois victoires, pour deux défaites. Son dernier succès est une victoire 2-0 sur le terrain de Casa Pia en Liga Portugal. En Ligue des champions, l’équipe s’est toutefois inclinée 3-2 contre le LASK lors de son dernier match, après avoir auparavant gagné 2-0 à Lens. Le Sporting a marqué sept buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.
Shakhtar Donetsk - Sporting CP : compositions d’équipe
Shakhtar Donetsk vs Sporting CP Équipes probables
Onze de départ
Entraineur
- A. Turan
- R. Borges
Shakhtar Donetsk - Sporting CP : forme récente
Shakhtar Donetsk - Sporting CP : bilan des confrontations directes
Face à face
Shakhtar Donetsk - Sporting CP : les classements
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