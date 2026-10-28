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Cesc Fabregas a refusé de s’enflammer après la victoire spectaculaire de Como contre le Torino en fin de match, insistant sur le fait que son équipe avait encore beaucoup à prouver en Serie A. Malgré une prestation pleine de caractère qui a permis à ses joueurs de renverser la situation après avoir été menés, l’Espagnol a vite écarté toute idée d’une course au titre surprise.

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Fabregas écarte le rêve du Scudetto

Como a poursuivi son ascension spectaculaire en s’imposant 3-1 sur le terrain du Torino au terme d’un match âprement disputé, après avoir été mené. Cette victoire renversante alimente inévitablement les discussions autour d’une éventuelle course au titre, son total de points actuel correspondant, selon les informations rapportées, à un rythme de futur champion d’Italie. Mais lorsqu’on lui a demandé si son équipe pouvait prétendre au Scudetto ou à une place européenne, Fabregas a écarté cette perspective. Plutôt que de regarder le classement, il a préféré se concentrer sur les difficultés immédiates liées à la gestion d’un effectif réduit, touché par un nombre croissant de blessures.

« Vous connaissez la réponse. Nous devons trouver les meilleures solutions. Nous jouons beaucoup de matches, nous avons six blessés et nous sommes peu nombreux. Nous n’avons jamais aligné le même onze, donc nous ne pouvons pas avoir de stabilité. Nous avons besoin de tout le monde. Je ne sais pas combien de points nous avons, nous sommes en octobre et je ne regarde pas le classement. La place en Ligue des champions ou le Scudetto ne m’intéressent pas. Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment l’équipe progresse et de hausser le niveau », a déclaré Fabregas à Sky Sport Italia.

Maturité et résilience à Turin

Fabregas a couvert ses joueurs d’éloges après cette victoire, tout en gardant les pieds sur terre quant aux progrès du club. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Barcelone voit dans ce résultat une étape importante pour un effectif qui s’adapte encore aux exigences de l’élite italienne. Il a souligné le changement de mentalité par rapport à la saison précédente, laissant entendre que ce match aurait peut-être connu une autre issue par le passé.

« Une grande équipe ? Nous devons encore prouver que nous en sommes une. C’était un test de maturité. L’an dernier, nous n’aurions probablement pas gagné un match comme celui-ci. C’était notre quatrième match en dix jours et il n’était pas facile de voir comment nous pouvions gagner. Nous avons fait preuve de résilience, de qualité et d’envie d’aller chercher la victoire. On ne peut pas toujours gagner 2-0 ou 3-0. Nous avons encaissé un but, puis nous sommes repartis de l’avant. Gagner ici, en Italie, n’est jamais facile et, au vu de ce que nous avons fait dans ce match, mon équipe mérite beaucoup de crédit », a expliqué Fabregas.

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Surmonter les erreurs avec du caractère

La victoire à Turin marque une nouvelle étape dans l’évolution de Como après une défaite difficile contre Frosinone plus tôt dans la saison. Fabregas estime que ces revers ont été essentiels à l’apprentissage de son groupe, lui permettant de mieux appréhender différents défis tactiques. Face à un Torino qui évoluait dans un bloc médian-bas, Como est resté patient et agressif avant de trouver la faille, malgré un tir sur le montant au cours de la rencontre.

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Fabregas a insisté sur l’importance de la force mentale, évoquant notamment la capacité de certains joueurs à se reprendre pendant le match. « Nous devons être heureux, mais pas nous relâcher. La résilience, la mentalité et la qualité sont importantes. Voir Ramon commettre une grosse erreur, puis marquer, c’est essentiel, parce que notre façon de jouer nous apporte des choses et nous en coûte aussi un peu. Quand on commet une erreur, on repart avec du caractère. On ne peut pas jouer avec la peur », a-t-il déclaré.

Cultiver un esprit de famille

Après le coup de sifflet final, Fabregas a été vu rassemblant ses joueurs en cercle sur la pelouse, soulignant les liens affectifs au sein du groupe. L’entraîneur tient à préserver cette unité alors que le club avance en terrain inconnu, après avoir récemment affronté des poids lourds comme Manchester United. L’Espagnol a souligné que cet esprit collectif est indispensable pour faire face aux exigences du football moderne au plus haut niveau.

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« Je leur ai simplement dit que nous étions une famille et que nous devions trouver toutes les solutions pour ce que nous faisons dans cette nouvelle vie de Como. Nous ne devons pas oublier que c’est la première fois dans l’histoire du club que nous nous trouvons dans ce genre de situation. Je leur ai accordé un jour de repos supplémentaire, mais nous devons être prêts pour Venezia dimanche, car l’équipe s’en sort mieux avec Davide Nicola. Nous devons continuer sur notre lancée », a conclu l’entraîneur.