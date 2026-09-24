« Finn Jeltsch est un joueur très talentueux, qui s’est imposé au VfB, qui a montré des performances incroyables, qui apporte énormément de vitesse. Il peut devenir un titulaire en équipe nationale A. Il n’a pas encore atteint sa limite », a déclaré l’ancien attaquant du VfB dans un entretien à Sky avant d’ajouter : « Il jouera à l’avenir à cent pour cent dans un grand club en Europe. »

Jeltsch est lié aux Souabes par un contrat jusqu’en 2030. Il n’y aurait, selon les informations disponibles, pas de clause libératoire. En conséquence, les caisses de Stuttgart pourraient se remplir en cas de vente, à condition que la courbe de progression du joueur, âgé de seulement 20 ans, continue de grimper. Des débuts en sélection contribueraient également à une hausse de sa valeur marchande.

Le sélectionneur Jürgen Klopp l’avait convoqué pour la première fois dans le groupe de la DFB en vue des prochaines rencontres de Ligue des nations contre la Serbie le 1er octobre, puis en Grèce le 4 octobre. Pour ses débuts contre les Pays-Bas, Jeltsch ne sera pas de la partie, car il appartient au deuxième groupe.

Qu’a dit Jürgen Klopp sur Finn Jeltsch ?

« Parmi les joueurs qui ne m’étaient pas immédiatement familiers, Finn a été le premier à attirer mon attention », a déclaré Klopp lors de sa très remarquée première annonce de liste au sujet du jeune joueur du VfB. « Parce que tu regardes les statistiques et tu te dis : mec, apparitions, hein ? C’est quoi, ça ? Et puis tu regardes d’un peu plus près et tu te rends compte : défenseur exceptionnel, qui fait très bien les choses, qui a des qualités athlétiques exceptionnelles et qui sait jouer au ballon. »

En raison du profil très complet de Jeltsch, des rumeurs assez vagues avaient déjà circulé ces derniers temps au sujet d’un intérêt de grands clubs, dont, apparemment, le Bayern Munich, Liverpool et Arsenal. Mais selon les informations du quotidien Bild, le VfB n’a reçu aucune approche concrète.

Getty Images

Combien le VfB Stuttgart a-t-il payé pour recruter Finn Jeltsch ?

Jeltsch avait rejoint les bords du Neckar début 2025 en provenance du 1. FC Nuremberg pour 9,5 millions d’euros. Si le défenseur central de formation, qui a aussi déjà évolué sur le côté droit de la défense et au milieu défensif, fête effectivement ses débuts avec l’équipe d’Allemagne, un paiement supplémentaire sera versé au club, selon le quotidien Bild. Il est question d’un montant dans le bas de la fourchette à six chiffres.

Dès les catégories de jeunes, Jeltsch a connu de grands succès et a été sacré champion du monde et d’Europe U17 avec la sélection allemande de jeunes. En 2025, il a en outre remporté la prestigieuse médaille Fritz-Walter d’or, devant Said El Mala du 1. FC Cologne.

Au VfB, Jeltsch fait néanmoins partie des titulaires habituels. L’entraîneur Sebastian Hoeneß l’a aligné d’entrée lors des six matches officiels de la nouvelle saison. Au total, il a déjà disputé 57 rencontres avec Stuttgart.