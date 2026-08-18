Comme les Schwarzgelben l’ont officiellement annoncé mardi matin, le milieu de terrain de 27 ans a signé à Dortmund un contrat jusqu’au 30 juin 2031. Il portera le numéro 25.

« Joey est un joueur qui va énormément nous aider grâce à ses qualités. Cet été, nous avons volontairement axé une partie de nos activités sur le marché des transferts sur le cœur du milieu de terrain, car depuis le début de l’année, nous y avons enregistré les départs de deux joueurs, Pascal Groß et Salih Özcan, et avec Emre Can, nous prévoyons, après son retour dans l’équipe, de l’utiliser en défense centrale », a expliqué le directeur sportif Lars Ricken.

Le directeur du football Ole Book a souligné que Veerman apportait « beaucoup de créativité, de technique et de vision du jeu », soit autant de qualités qui conviennent parfaitement au BVB. « Il a montré au PSV Eindhoven et en sélection néerlandaise qu’il pouvait enchaîner de bonnes performances de manière constante au plus haut niveau. »

Combien Dortmund paie-t-il pour Joey Veerman ?

Selon les informations en circulation, Dortmund active la clause libératoire figurant dans le contrat du Néerlandais avec le PSV, initialement valable jusqu’en 2028. Un montant de 22 millions d’euros sera versé à Eindhoven pour s’attacher les services du joueur de 27 ans.

Veerman a rejoint le FC Volendam en 2005, à l’âge de six ans, et a fêté ses débuts professionnels en juin 2016 avec le club de deuxième division, pour lequel il a disputé 81 matches (12 buts). De 2019 à 2021, il a joué pour le club d’Eredivisie du SC Heerenveen (81 matches, 18 buts), avant de rejoindre le PSV Eindhoven en janvier 2022. Avec le grand club néerlandais, le milieu de terrain a été sacré champion à trois reprises (2024, 2025, 2026), a remporté la Coupe à deux reprises (2022, 2023) ainsi que la Supercoupe à trois reprises (2022, 2023, 2025). Au total, il a disputé 198 rencontres avec le PSV (31 buts).

Avec l’équipe nationale néerlandaise, Veerman compte jusqu’ici 16 sélections, pour un but inscrit. Il n’a pas été retenu par l’ex-sélectionneur Ronald Koeman pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.