Niko Kovac et Maximilian Beier discutent souvent, comme l’international allemand l’avait déjà révélé il y a quelque temps. Et il avait aussi mentionné que l’entraîneur du Borussia Dortmund l’avait « rendu meilleur ».

Sous les ordres du Croate, Beier a jusqu’ici disputé 63 matches. Avec aucun autre coach, le joueur de 23 ans n’a cumulé davantage d’apparitions en compétition officielle dans sa carrière. Sur cette période, ses statistiques affichent 16 buts et 14 passes décisives, des chiffres solides.

Or, selon les Ruhr Nachrichten, Beier et Kovac auraient eu un nouvel entretien récemment. Avec un résultat déjà visible lors des deux apparitions de Beier en matches amicaux pendant cette préparation estivale face au FC Tokyo (1:0) et à Arsenal (3:2) : Kovac prévoit d’utiliser Beier comme piston gauche ou droit, chargé de compléter la défense à cinq sans le ballon.

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Niko Kovac prévoit d’utiliser Maximilian Beier comme piston au BVB

Beier a déjà occupé ce rôle, alors exclusivement sur l’aile gauche, lors de quatre des six dernières journées de Bundesliga de la saison passée. À ce poste, il a livré des prestations solides, sans très grand écart vers le haut ou vers le bas. Lors de ces quatre rencontres, il a signé deux passes décisives et un but.

Que cela doive continuer ainsi constitue de la part de Kovac un choix à la fois notable et discutable. On peut le dire : Beier n’y prendra guère un immense plaisir. « Depuis aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours joué devant et c’est là que je me sens tout simplement le mieux », a déclaré Beier pendant la tournée asiatique du BVB. Il avait toutefois introduit sa prise de parole par cette phrase pleine de sens du devoir : « J’aime aussi beaucoup jouer arrière gauche ou arrière droit, pas encore très souvent pour l’instant, mais je pourrais aussi le faire. »

Si l’on en croit Kovac, Beier peut visiblement oublier le conditionnel : il va sans doute devoir se faire à ce rôle de piston. Le technicien de 54 ans apprécie l’éthique de travail et la flexibilité de Beier. « C’est un joueur important de notre équipe. Quelqu’un qui peut occuper plusieurs postes. Maxi est un joueur qui met son propre ego au second plan. Il veut aider l’équipe et il a aussi prouvé qu’il peut être très performant aussi bien devant que sur les côtés. Je sais que Maxi donnera tout, peu importe où il joue. »

Quelles sont les qualités de Maximilian Beier ?

C’est probablement le point décisif, autant pour l’entraîneur que pour le « destin » de Beier : son énorme intensité dans les deux phases de jeu. Toutefois, cette qualité risque de devenir un désavantage pour l’ancien joueur d’Hoffenheim si cela signifie qu’il ne sera plus utilisé là où, au regard de son profil, il devrait en réalité évoluer, à savoir dans une position axiale en attaque.

« En ce qui me concerne, il n’y avait qu’un chiffre : le 10 », avait déclaré Beier il y a plusieurs mois. Il faisait référence à un papier que Kovac avait distribué aux joueurs après sa prise de fonctions. Ils devaient y écrire leur position préférée. Dans un duo d’attaque, ou comme attaquant de soutien dans l’axe et dans les demi-espaces derrière le leader de l’attaque Serhou Guirassy : c’est là que Beier se voit.

En l’envoyant sur l’aile, Kovac fait partir les courses de Beier d’une position de base bien trop basse. Il prive ainsi Beier de ses qualités habituelles, car il se retrouve beaucoup trop loin du but adverse. Sa percussion dynamique dans la profondeur, son attaque des espaces dans la surface et sa menace devant le but ne peuvent pas s’exprimer de manière optimale de cette façon.

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Pourquoi Maximilian Beier n’est pas un piston

Ces qualités sautent vite aux yeux, mais une autre grande force de Beier est plus discrète : sa très grande compréhension du jeu. Beier effectue beaucoup de courses intelligentes, et notamment son comportement au pressing est excellent. Il a un formidable sens de l’espace, un bon positionnement et agit toujours avec un grand sens du collectif.

En revanche, Beier correspond à peine au profil requis pour un piston. En repli, il a déjà montré des lacunes tactiques et défensives, ce qui n’a toutefois rien d’étonnant pour un joueur formé comme attaquant. Des caractéristiques de poste spécifiques comme une bonne couverture défensive, le placement au sein de la ligne et une grande qualité de centre depuis des positions basses ne font pas partie du registre de Beier.

Le fait que Beier ne soit ni un joueur capable de donner de la largeur au jeu, ni un dribbleur de un-contre-un, se voyait déjà à travers ses propres actions en tant que piston. Car Beier cherche toujours à repiquer vers l’intérieur et à trouver un chemin vers l’axe. C’est là qu’il veut et doit aller, car c’est en quelque sorte son environnement naturel. Il sait qu’il a plus de chances d’y réussir ses actions.

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La gestion de Maximilian Beier par Niko Kovac rappelle Thomas Müller

À l’image de Thomas Müller autrefois au Bayern, Beier est un interprète des espaces. Il lit vite les situations, voit quand une passe dans l’intervalle est possible ou quand le jeu peut être accéléré. Grâce à ces mouvements et ces courses, il se rend disponible ou fixe des adversaires afin de créer de l’espace pour ses coéquipiers. Toute cette richesse est freinée lorsque Kovac utilise Beier comme piston inversé.

Müller, d’ailleurs, a disputé 60 matches sous ses ordres à l’époque à Munich. Lors de 19 d’entre eux, il a fait jouer l’emblème du Bayern sur l’aile droite dans un 4-3-3. Le poste de soutien de l’attaquant ou de meneur libre, que Müller avait interprété de manière si brillante avant et après cela, avait été supprimé par Kovac. Sur le côté, les qualités de Müller ont finalement été neutralisées, car il lui manquait la vitesse et la capacité de dribble. Müller a donc de plus en plus souvent ciré le banc sous Kovac chez le recordman d’Allemagne, ce qui a conduit à la légendaire phrase du « recours de fortune » et à la rupture manifeste entre l’entraîneur et le joueur.

Abstraction faite de la dimension humaine, la situation de Beier n’est pas totalement différente. Kovac sacrifie ses instincts individuels à sa propre fidélité au système, satisfaisant ainsi son besoin défensif. Il récompense son sens du collectif en lui confiant des tâches spéciales à un poste qui n’est pas le sien. Que Beier accepte cela sans se plaindre honore son caractère. Tactiquement, l’astuce de Kovac reste pourtant une fausse piste.