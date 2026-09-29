Les craintes du Barça se sont muées en une douloureuse réalité, après que le Brésilien Raphinha a ressenti une gêne musculaire lors de sa participation avec la sélection de son pays face à l'Australie, quittant la pelouse au début de la seconde période de la rencontre en cours entre les deux équipes, un coup inquiétant pour le club catalan qui redoutait de voir sa vedette se blesser durant la trêve internationale.

Selon un communiqué de la Fédération brésilienne, le capitaine de la Seleção a quitté la pelouse en raison d'une « gêne à la cuisse droite », sans que soient révélées à ce jour la nature de la blessure ni sa gravité.

À la suite de cela, le sélectionneur Carlo Ancelotti a décidé de le remplacer par Endrick dès le début de la seconde période, après que le joueur avait bouclé la première mi-temps de manière parfaite en inscrivant le deuxième but du Brésil sur penalty à la 45e minute, portant le score à 2-2.

La sortie de Raphinha intervient à un moment extrêmement délicat pour le Barça, alors que la condition physique du joueur était précisément une source d'inquiétude au sein du club avant le début de la trêve actuelle.

Le journal « Marca » avait révélé il y a quelques jours que le Barça accordait à Raphinha une attention particulière en raison de son niveau exceptionnel cette saison, ainsi que du périple éreintant qu'il effectue avec la sélection brésilienne, comprenant des matches en Australie et en Inde, avec les longues heures de voyage et la fatigue physique qui les accompagnent.

Le journal a précisé que Raphinha était déjà revenu à de précédentes occasions de trêves internationales en souffrant de problèmes physiques, ce qui a poussé le Barça à aborder sa convocation actuelle avec davantage d'inquiétude.

Les craintes du Barça n'étaient pas sans fondement, puisque des rapports brésiliens indiquaient avant la trêve que Raphinha s'était blessé lors de ses deux dernières convocations avec la sélection.

En mars dernier, l'ailier du Barça avait été victime d'une blessure musculaire lors du match entre le Brésil et la France, et avait été contraint de quitter le rassemblement de la sélection pour regagner Barcelone, avant de s'éloigner des terrains pendant cinq semaines.

Raphinha avait également subi, lors de la dernière Coupe du monde, une blessure à l'arrière de la cuisse droite lors du match entre le Brésil et Haïti, une blessure qui l'avait tenu écarté de deux matches de la sélection. Le site « GE », relevant de « Globo », avait confirmé à l'époque que les examens avaient démontré la présence d'une blessure musculaire à la cuisse droite, et avait souligné que le joueur avait souffert de plusieurs problèmes dans cette même zone au cours de la période précédente.

Raphinha va-t-il manquer au Barça ?

À ce jour, il n'existe aucun diagnostic définitif déterminant la nature de la blessure de Raphinha ni la durée de son absence, « Globo » ayant qualifié le cas de simple gêne à la cuisse droite.

Le caractère sensible de la situation tient au fait que Raphinha connaît un début de saison exceptionnel, ayant inscrit 14 buts lors de ses 8 premiers matches avec le Barça, selon les rapports antérieurs à la trêve internationale, ce qui en fait l'un des joueurs les plus en vue et les plus influents de l'équipe.

Hansi Flick avait reconnu avant la trêve que le départ des joueurs du Barça vers leurs sélections l'inquiétait, affirmant qu'il ressentait de l'inquiétude à chaque fois que les joueurs quittaient le club, et qu'il tentait d'aborder la chose avec positivité et en faisant confiance aux staffs techniques des sélections.

Ainsi, le Barça attend désormais les examens médicaux auxquels sera soumis Raphinha, afin de savoir s'il s'agit d'une simple gêne passagère ou d'une nouvelle blessure musculaire susceptible de compromettre la participation du joueur avec l'équipe catalane après la fin de la trêve internationale.

La sensibilité de la blessure de Raphinha s'accroît au regard du début légendaire qu'il connaît avec le Barça cette saison, après que le joueur brésilien s'est mué d'ailier en pointe pour offrir le meilleur démarrage en termes de buts de l'histoire du club lors des huit premiers matches officiels, en inscrivant 14 buts, dont 12 lors des sept premières journées du championnat d'Espagne.