Un rapport espagnol a affirmé ce jeudi que Dani Carvajal, ancien joueur vedette du Real Madrid, a posé une condition étrange pour signer avec Getafe.

Carvajal a le droit de rejoindre n'importe quel club, sans être soumis aux périodes de transfert, en tant que joueur libre, après l'expiration de son contrat avec le Real Madrid, à la fin de la saison dernière.

Selon la radio « Marca », le joueur serait prêt à accepter une baisse de salaire pour porter le maillot de Getafe, mais avec la présence d'une clause non négociable dans son contrat.

Cette clause concerne son avenir et stipule que s'il reçoit une offre de n'importe quelle équipe lors du prochain mercato hivernal, et qu'il y est intéressé, il pourra partir.

Autrement dit, il peut signer un contrat, si toutes les parties sont d'accord, qui permet au joueur et à Getafe de rester avec le club pendant trois mois seulement, soit la durée restante avant l'ouverture du prochain mercato estival. Cependant, cela ne semble pas plaire à Getafe car, selon la source précitée, cela accentue le désaccord entre les deux parties.



