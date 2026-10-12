Carrick : « L'Atlético ressemble au Real et au Barça », et Bruno joue blessé

Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a affirmé que son équipe n'aborde pas l'Atlético Madrid différemment du Barça ou du Real Madrid, insistant sur le danger que représente le club madrilène et sur sa grande expérience en Ligue des champions.

Carrick s'est exprimé lors de la conférence de presse tenue au stade Metropolitano, avant d'affronter l'Atlético Madrid.

Carrick a déclaré : « Ce que l'Atlético a accompli est exceptionnel. Il est difficile de comparer l'Atlético au Barça ou au Real Madrid, car ces deux clubs possèdent davantage de titres, mais lorsque nous affrontons l'Atlético, nous ne le traitons pas différemment. Nous le considérons aussi fort que n'importe quelle autre équipe de cette compétition, et aussi dangereux que n'importe quelle équipe en Europe. Il l'a prouvé pendant de longues années. »

Il a ajouté : « L'Atlético possède une histoire remarquable dans cette compétition, et c'est une équipe extrêmement dangereuse en Ligue des champions. Il l'a prouvé pendant de longues années. Disputer ici notre premier match à l'extérieur dans la compétition représente un grand test pour nous et un défi que nous abordons avec beaucoup d'enthousiasme. »

Il a poursuivi : « Je sais parfaitement quelle atmosphère ce stade Metropolitano peut créer. Je l'ai vu de l'extérieur lors des soirées de Ligue des champions, et nous devons être prêts pour cette ambiance. »

Il a continué : « J'ai énormément de respect pour Diego Simeone. Il est resté ici très longtemps et il a réussi à construire quelque chose de très solide. Parfois, bâtir une équipe prend beaucoup de temps. Nous traversons nous aussi actuellement une phase de croissance et de développement. Et il est évident que sa présence ici pendant toutes ces années s'est répercutée sur l'équipe et sur le club tout entier : il a laissé une empreinte très nette. »

Il a enchaîné : « Nous devons entamer la rencontre avec force, c'est une évidence. Nous affrontons une très bonne équipe, qui dispose d'une grande expérience dans cette compétition. Nous savons parfaitement ce qui nous attend, et nous sommes prêts. La réaction qu'a montrée l'équipe en seconde période face à Tottenham me donne une grande confiance, car elle confirme que les joueurs ont l'envie et la motivation, et qu'ils veulent redresser la situation. »

Il a complété : « Nous avons nos propres attentes. Nous savons ce que nous voulons, nous savons ce que nous pouvons accomplir en tant qu'équipe, et ce que nous attendons de nous-mêmes en tant que groupe et en tant que club. Tout cela vient de l'intérieur. Je ne regarde pas à l'extérieur pour savoir comment les choses devraient se dérouler. J'ai vécu cette expérience, j'ai connu les bons et les mauvais moments, et je ne ressens aucune pression à cause de cela. Ce que je ressens, c'est l'envie de gagner et de faire partie d'un projet réussi. C'est là notre moteur. »

Il a ajouté : « La négativité au sein de l'équipe ? Nous devons accepter le défi et être enthousiastes face à ce que nous pouvons accomplir. Il y aura des moments où les choses n'iront pas bien et où les circonstances deviendront difficiles, mais réaliser quelque chose de grand exige d'être capable de surmonter les difficultés. L'ambiance est positive, les joueurs croient les uns aux autres, et j'ai en eux une confiance absolue. J'ai une confiance totale dans notre capacité à remporter de nombreux matches. »

Il a développé : « Bien sûr que Bruno Fernandes peut retrouver ce niveau, c'est un joueur exceptionnel. Parfois, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Il a apporté des choses incroyables à ce club, et il le refera, je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Il jouait en souffrant de quelques douleurs, et c'est une chose assez habituelle. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais cela arrive souvent. J'ai moi-même disputé 80 % des matches de ma carrière avec un problème physique quelconque. Ce n'est pas idéal, mais c'est le plus souvent gérable. »

Il a continué : « Certains joueurs supportent la douleur mieux que d'autres, et cela reflète son niveau d'engagement. Il est désormais presque totalement rétabli. Il ressent encore une légère gêne, mais si nous examinions tous les joueurs de l'équipe, nous trouverions de petits problèmes chez certains d'entre eux. Ce n'est pas grave. Il est en bonne condition physique, il a été très actif et il a une grande envie de jouer. »

Il a expliqué : « Carlos Baleba m'a beaucoup plu. Sa performance ne nous a pas surpris, car nous savons ce que Carlos peut apporter. Nous sommes très satisfaits de la manière dont il a pris part au dernier match. C'était une étape importante pour lui, et il peut apporter beaucoup. Il nous offre une option différente pour équilibrer le milieu de terrain et nous permet de nous adapter en fonction de l'adversaire et de la physionomie du match. »

Carrick a révélé : « Kobbie Mainoo et Luke Shaw n'ont pas voyagé avec l'équipe. Tous deux ont connu quelques problèmes lors du match de samedi. Nous évaluons la situation pour déterminer précisément leur état, mais ils ne sont pas prêts pour le moment à jouer mardi. »

Il a ajouté : « Benjamin Sesko va passer quelques examens supplémentaires. Nous devons nous assurer que nous prenons toutes les mesures de la bonne manière afin de pouvoir le récupérer le plus rapidement possible, mais je ne peux pas pour l'instant fixer une date plus précise pour son retour. »

Il a souligné : « C'est une bonne chose que Matthijs de Ligt soit de retour dans l'équipe. Il a été absent longtemps, et nous devions faire preuve de patience avec lui et bien gérer son processus de récupération. C'est formidable qu'il soit de nouveau parmi nous. Il a fourni d'énormes efforts pour parvenir à ce stade après une longue absence. »

Il a conclu : « C'est bien que des joueurs comme Dan Armer fassent partie du groupe. Il est important pour les jeunes joueurs de vivre de telles expériences, de ressentir l'atmosphère de ces soirées et de participer à la préparation aux côtés du reste de l'effectif. »



