Capello : « Les défenseurs italiens sont doués en attaque, mais pas en défense ! »

Fabio Capello, l'entraîneur italien à la longue expérience, a critiqué la performance des défenseurs de l'équipe nationale après la défaite douloureuse face à la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but, qui a empêché les Azzurri de se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

« En ce qui concerne la défense, à ce moment historique, nous ne disposons pas de défenseurs de haut niveau », a déclaré Capello lors d'une interview accordée au journal italien « La Gazzetta dello Sport ».

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Il a poursuivi : « Notre défense est composée de défenseurs excellents dans la passe et le jeu au ballon, mais ils sont moins efficaces dans le placement et la surveillance défensive pure... Nous avons besoin de défenseurs plus pragmatiques et capables de défendre avant tout, et pas seulement de défenseurs élégants et esthétiques. »

L'ancien entraîneur du Real Madrid a ajouté : « Ils sont doués pour monter et jouer offensivement, mais ils ont plus de mal lorsqu'ils doivent se concentrer uniquement sur les tâches défensives traditionnelles. »

Capello a adressé une critique directe au défenseur de l'Inter Milan, Alessandro Bastoni, affirmant qu'il avait commis une « grave erreur » sur l'action qui a conduit à son expulsion face à la Bosnie.

Il a également estimé que Riccardo Calafiori, la star d'Arsenal, faisait partie des défenseurs qui privilégient le jeu offensif au détriment de la solidité défensive.