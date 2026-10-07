« Ça suffit, tu as dépassé les limites » : Mbappé est-il proche d'un départ du Real Madrid ?

Kylian Mbappé a attiré les projecteurs ces derniers jours, et son actualité a fait la une des médias, malgré sa blessure lors du match entre la France et la Turquie, son départ du rassemblement des Bleus et son retour à Madrid pour recevoir des soins.

Le comportement de Kylian après sa blessure a suscité une vive polémique, au point que l'on évoque désormais la possibilité d'un départ du Real Madrid.

Daniel Riolo, journaliste au sein de la chaîne RMC Sport, s'est exprimé au sujet de l'attaquant français et a conclu : « On n'exclut pas son départ en fin de saison. »

Cette prévision s'appuie sur tout ce qui a été dit sur Mbappé par les proches de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui ont critiqué l'attaquant français pour son voyage à Paris et en Suisse, et surtout pour sa photo le montrant en train de rouler à vélo, alors que Mourinho avait récemment déclaré que les joueurs n'avaient pas le droit de le faire par crainte de se blesser.

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Daniel a expliqué : « L'affaire du vélo n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je commence à me demander : Mbappé a-t-il encore l'envie ? Que veut-il ? On dirait qu'il se réveille chaque matin en pensant : je vais commettre une grosse erreur. »

Et de poursuivre : « Il ne peut pas continuer à commettre de telles erreurs, et je suis surpris de l'absence de Mbappé lors des matchs de la France pour soutenir ses coéquipiers. »

Il a continué : « Je ne dis pas qu'il est obligé d'assister à chaque match à l'extérieur, mais lundi au Stade de France, toutes les grandes stars étaient présentes, et la famille du football français s'est réunie. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais il est en droit de faire quelque chose plutôt que d'envoyer un message : je me moque de votre avis. »

Il a ajouté : « Mais tout a des limites. Il doit envoyer un message positif. Venir au Stade de France en disant : non, je ne veux pas. Rester à Madrid en disant : non, je ne veux pas. Ne pas apparaître devant une boîte de nuit en disant : non, je ne veux pas. Partir faire une sortie à vélo alors que Mourinho ne le veut pas, en disant : non, je ne veux pas. »

Riolo a déclaré en s'adressant à Mbappé : « Ça suffit ! Tu as dépassé les bornes, ça suffit ! »

Il a renchéri : « J'ai l'impression qu'il ne va pas bien psychologiquement. Quand on le laisse en Coupe du monde, tout va bien. Il est avec ses amis, il passe un bon moment, et il renvoie une belle image. Ensuite, son obsession pour le Ballon d'or le pousse à faire cette déclaration... C'est regrettable de blesser l'un de tes amis (Ousmane Dembélé), mais tu le fais. »

Il a souligné : « Il y avait une explication, mais en réalité, il n'y a pas d'explication. Ça suffit ! Tu ne fais que donner davantage de munitions à tes détracteurs. »

Daniel Riolo a affirmé qu'il ne comprenait pas pourquoi « aucun de ses proches ne le lui dit ; et cela m'amène à conclure qu'il ne va pas bien », ajoutant que « sa vie personnelle a changé. Il est en droit d'aimer, mais veut-il davantage ? Le football l'épuise, ainsi que tout ce qui se passe autour de lui, et les attentes pèsent sur ses épaules, surtout maintenant qu'il a radicalement changé de sponsor. »

Il a poursuivi : « Je ne comprends pas comment il gère la situation, ni qui sont ces personnes qui réfléchissent vraiment à tout ce qui l'entoure. Je ne comprends pas ce qu'il essaie de faire, cette attitude, cet isolement vis-à-vis de tout le monde. »

Il convient de rappeler que le contrat de Kylian Mbappé avec le Real Madrid court jusqu'à l'été 2029.