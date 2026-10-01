Pour une indemnité de transfert de 17 millions d’euros, hors éventuels bonus, le milieu de terrain de 18 ans a choisi l’été dernier de quitter le club de première division belge du RSC Anderlecht pour rejoindre le Kraichgau.

« Les personnes en place ici ont été extrêmement importantes pour moi. Et bien sûr, la perspective d’avoir du temps de jeu. Pour un jeune joueur, le plus important, c’est d’accumuler le plus de minutes possible », explique de Cat, qui a notamment été annoncé au BVB et à Stuttgart, pour justifier son refus face à cette concurrence prestigieuse.

« Je pense qu’il faut choisir les bonnes personnes, au bon moment, ainsi que la bonne prochaine étape. Hoffenheim était tout simplement la meilleure option pour moi. Et pourquoi ne jouerais-je pas un jour la Ligue des champions avec Hoffenheim ? (sourire) », a expliqué de Cat.

IMAGO

Nathan de Cat vit en colocation avec son père

Les nombreuses spéculations de l’été, avec les montants de plusieurs millions d’euros évoqués, n’ont pas déstabilisé le Belge, dont la valeur marchande dépasse désormais les 25 millions d’euros. « Honnêtement, ce chiffre ne m’intéresse pas vraiment. Je veux simplement jouer au football et profiter du temps avec mes coéquipiers », a déclaré de Cat, avant d’ajouter : « Bien sûr, à mon âge, on ressent parfois de la pression, elle existe toujours dans le football. Mais comme je l’ai dit : je veux simplement prendre du plaisir. Le football occupe une grande place dans ma vie, mais au bout du compte, cela reste simplement un jeu. »

De Cat a rejoint le Kraichgau avec son père, et les deux forment désormais une colocation. Cela joue un rôle central dans l’adaptation du jeune international. « Je vis avec mon père dans une maison à Nußloch. Je pense qu’il va en tout cas rester ici avec moi pendant la première année, et ensuite nous verrons. Cela m’aide énormément à prendre mes marques », a-t-il déclaré.

Il voit le caractère paisible de la région, lui qui vivait auparavant dans la métropole de Bruxelles, comme un avantage. « Ici, c’est vraiment très calme, et les gens sont aussi totalement détendus. En tant que footballeur, on peut simplement aller se promener sans que quelqu’un vous remarque sans arrêt. Cela me plaît vraiment beaucoup. Il y a des joueurs qui veulent qu’on leur demande des photos dans la rue. Mais pour moi, ce calme ici est tout simplement parfait », a déclaré de Cat, qui a jusqu’ici disputé quatre matches officiels avec Hoffenheim, mais est resté sur le banc lors de ses deux dernières apparitions en Bundesliga.