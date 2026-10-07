« Ce que racontent l’entraîneur ou les coéquipiers, on ne le répète pas publiquement (sauf si cela a été convenu au préalable). C’est une question d’honneur », a commenté Großkreutz sous un post Instagram de ran reprenant une citation de l’icône de S04 Ralf Fährmann tirée de son livre « Schalke und ich - eine Liebesgeschichte », qui paraîtra à la mi-octobre.

Sport Bild avait récemment publié à l’avance plusieurs extraits du livre, dont notamment une anecdote sur une tirade de l’ancien entraîneur de Schalke Dimitrios Grammozis lors de la saison 2021/22. « Comment puis-je le décrire au mieux ? Après une défaite 2-1 à Düsseldorf, il a débarqué le lendemain dans l’analyse du match en tonnant : “Vous voulez me b*iser ? Vous voulez b*iser mon staff ? Vous pouvez b*iser vos meufs Insta, mais pas moi” », a révélé Fährmann dans le passage du livre commenté par Großkreutz, expliquant comment Grammozis l’avait alors, lui et ses coéquipiers, copieusement sermonnés.

« Ça ne se fait pas », a ensuite insisté Großkreutz dans son podcast Viertelstunde Fussball à l’adresse de Fährmann, qui a depuis mis un terme à sa carrière. « Moi aussi, je sais beaucoup de choses sur des coéquipiers. Ce qu’untel a dit, ce qu’il m’a peut-être confié. Ça reste avec moi. Ce genre de choses reste dans le vestiaire », a souligné Großkreutz, qui a malgré tout invité Fährmann dans le podcast avec son co-animateur Cornelius Küpper.

Kevin Großkreutz n’a remporté aucun derby de la Ruhr contre Ralf Fährmann

Großkreutz et Fährmann se sont affrontés à sept reprises, pour la première fois d’ailleurs encore en U19. En décembre 2005, Großkreutz a ainsi obtenu un match nul 1-1 avec les U19 de LR Ahlen contre les jeunes de Schalke emmenés par Fährmann, Benedikt Höwedes ou Mesut Özil. Großkreutz avait donné l’avantage à Ahlen, avant que S04 n’égalise seulement peu avant la fin par l’intermédiaire de Giuseppe Pisano.

Parmi les six confrontations chez les professionnels, trois étaient en revanche des derbys de la Ruhr entre le BVB et S04, dont deux ont tourné à l’avantage du Schalke de Fährmann, tandis que l’autre s’est terminé sur un match nul sans but.

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En tant qu’icônes des deux ennemis jurés, Großkreutz et Fährmann sont au moins liés, sur le plan sportif, par une certaine aversion naturelle. « Quand j’entrais sur le terrain à Dortmund pour l’échauffement, mon premier geste était toujours de cracher franchement en direction de la Südtribüne, le “Mur jaune”. Sur la “Süd”, il y a plus de 20 000 fous qui nous souhaitent tous la mort. Cracher, c’était toujours ma façon bien à moi de les saluer », a d’ailleurs révélé Fährmann.

Alors que Großkreutz, natif de Dortmund, est un fervent supporter du BVB depuis sa plus tendre enfance, Fährmann avait quitté, à 14 ans, le Chemnitzer FC pour s’installer dans la lointaine ville de Gelsenkirchen, avant de réussir plus tard à intégrer l’équipe professionnelle de S04. Bien que la fin de son passage à Schalke n’ait nullement été exempte de remous, les Königsblauen occupent toujours une place bien ancrée dans le cœur de Fährmann. « J’ai beau avoir essayé d’ignorer Schalke, je n’y arrive pas. Je regarde tous les matches à la télévision et je souhaite tellement de réussite sportive aux supporters. Malgré tout : j’aime Schalke. C’est la vérité », souligne le joueur de 38 ans dans son livre.