« C’est un vrai joueur à la Xavi, il va beaucoup jouer avec les Pays-Bas »

Joey Veerman a fait son retour en équipe des Pays-Bas après une longue absence. Sous Ronald Koeman, il n’avait plus été appelé pendant deux ans, mais le sélectionneur Xavi Hernández s’appuie immédiatement sur le milieu de terrain. Face à la Serbie (victoire 2-1), le natif de Volendam a livré un excellent match, comme l’a également constaté Rafael Van der Vaart.

Lors de l’Euro 2024, Veerman avait disputé un match catastrophique contre l’Autriche (défaite 3-2) et avait été remplacé après un peu plus d’une demi-heure. Il n’avait ensuite plus reçu de convocation avec les Pays-Bas pendant deux ans.

« Dans le jeu de passes, c’est de loin le meilleur de tous. Le seul problème, c’est que le rythme auquel il joue paraît souvent un peu plus lent, mais maintenant il prouve au Borussia Dortmund qu’il avait besoin de cette étape pour franchir un nouveau palier dans son développement », a jugé Van der Vaart sur la NOS.

L’ancien footballeur a observé que Veerman se hisse au niveau de la Bundesliga et de ses coéquipiers à Dortmund. « Chaque ballon est parfaitement dosé et a la bonne vitesse. Tout le monde peut se retourner quand Veerman leur donne les ballons. »

« Je pense vraiment que c’est un joueur pour Xavi. Il va très souvent être titulaire », prédit Van der Vaart au sujet du rôle de Veerman avec l’équipe des Pays-Bas. Theo Janssen a lui aussi couvert d’éloges le milieu de terrain de 27 ans.

« La manière de jouer que veut Xavi, avec ces passes diagonales, Veerman la maîtrise très bien. Il peut glisser un ballon formidable entre les lignes, et il arrive avec tellement de vitesse. Là, tu as ce petit mètre qui te permet de te retourner et d’accélérer. Je comprends que Xavi le juge important », a estimé Janssen.

« Sergio Busquets n’était d’ailleurs pas très rapide non plus », a comparé l’Arnhemois en rapprochant Veerman de l’ancien milieu espagnol. « Mais lui aussi la jouait toujours vers la bonne couleur », a-t-il conclu.