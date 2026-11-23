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Thibaut Courtois ne sait pas ce qu’un gardien doit accomplir pour remporter le Ballon d’Or, après avoir été écarté du premier prix ces dernières années. Le numéro un du Real Madrid a exprimé sa frustration et confirmé son ambition de terminer sa carrière dans la capitale espagnole.

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Sa frustration face aux récompenses individuelles

Courtois a parlé franchement de la difficulté, pour les gardiens, de remporter le Ballon d’Or , un trophée qui n’a été attribué qu’une seule fois à un gardien dans l’histoire. Revenant sur sa carrière et sur le manque de reconnaissance accordé à son poste, l’international belge s’est montré résigné face au processus de vote. Il a cité 2022 comme une année où il estimait mériter une meilleure place au classement. Selon lui, si Karim Benzema méritait de gagner, les gardiens sont souvent cantonnés au trophée Yachine plutôt que de prétendre au prix principal.

« Je pensais être mieux classé en 2022. Karim le méritait, mais je crois que j’aurais dû être plus haut. On peut réaliser de grandes performances, mais si [Kylian] Mbappe marque à la dernière minute, c’est ce que les gens retiendront », a expliqué Courtois, cité par AS. Le gardien expérimenté, qui a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid, a souligné que même des saisons remarquables ne suffisent souvent pas à décrocher les plus hautes distinctions individuelles. « C’est difficile, je le comprends, mais je ne sais pas quel genre de saison un gardien doit réaliser pour remporter un Ballon d’Or. Certains gardiens méritent de finir plus haut au classement du Ballon d’Or », a-t-il ajouté.

Son engagement envers le Real Madrid

Au-delà de ses frustrations personnelles, Courtois a clairement affiché ses intentions à long terme : il souhaite terminer sa carrière au Santiago-Bernabéu. Après avoir prolongé son contrat, il a souligné que son objectif principal était de rester en bonne santé et de continuer à remporter des trophées avec le géant espagnol.

« Je suis très heureux et fier d’avoir signé pour une année supplémentaire. Mon objectif est de terminer ma carrière ici ; je dois rester en bonne santé. Je suis reconnaissant de la confiance du club. La Ligue des champions est difficile et, avec cette formule, tout est plus ouvert. Je l’ai remportée deux fois et j’espère la gagner encore », a-t-il confirmé.

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Il défend Vinicius face aux critiques

La conversation s’est ensuite portée sur la forme de Vinicius Junior, dont les performances ont récemment été scrutées . Courtois a pris la défense de Vinicius avec vigueur, affirmant que seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo échappent aux baisses de forme. La star brésilienne est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines après une série de prestations irrégulières avec le Real Madrid. Son coéquipier belge a toutefois tenu à le protéger, rappelant qu’exiger la perfection à chaque entrée sur le terrain revenait à fixer un objectif impossible à atteindre.

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« On se soutient tous les uns les autres. Il n’y a pas besoin d’être particulièrement plus proche de lui. Il est heureux, il sait se remettre en question et il sait qu’il doit travailler. On ne peut pas être un numéro 9 ou un numéro 10 tout le temps. Seuls Messi ou Cristiano y sont parvenus. C’est quelque chose qui se joue dans la tête. Je le trouve plus vif. Il doit être libre et prendre du plaisir à jouer. Quand c’est le cas, il est meilleur. Si nous voulons être compétitifs, nous avons besoin du meilleur Vini », a déclaré Courtois.

Le gardien belge respecte le PSV

À l’approche d’un match contre le PSV Eindhoven, Courtois est revenu sur ses origines près de la frontière néerlandaise et sur le respect qu’il porte au club d’Eredivisie. Il a reconnu que, dans sa jeunesse, de nombreux joueurs de sa région rêvaient de jouer pour le PSV en raison de son style offensif et de son statut. Sa priorité reste toutefois de décrocher une victoire pour Madrid dans la nouvelle formule de la Ligue des champions, qui rend selon lui chaque rencontre plus imprévisible et plus ouverte pour toutes les équipes engagées.

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« Autrefois, beaucoup de jeunes joueurs voulaient jouer pour le PSV, ils en rêvaient. C’est un club très intéressant. L’un des clubs les plus suivis. Il est proche de chez moi. J’aurais aimé jouer à Eindhoven. C’est un club doté d’une grande force offensive. Nous avons beaucoup de liens avec lui. J’espère que ce sera un match intéressant et que nous gagnerons demain », a conclu Courtois.