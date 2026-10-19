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BVB, actualité : Ole Book avance une hypothèse délicate sur la blessure de Karetsas

Une erreur d’arbitrage de Daniel Schlager est-elle à l’origine de l’action au cours de laquelle le joueur offensif du Borussia Dortmund Konstantinos Karetsas s’est peut-être gravement blessé samedi, lors du match de Bundesliga face à l’Union Berlin (0-0) ?

« Que l’adversaire lui marche sur le pied à ce moment-là, c’est inutile, parce qu’il y avait eu juste avant une mauvaise décision sur une touche. Et toute cette situation n’aurait même pas dû se produire », a déclaré Book après la rencontre, selon RUHR24. « Espérons que ce ne soit pas trop grave. Il ne se sent pas bien pour le moment. »

Voici ce que Book pourrait vouloir dire : juste avant le duel entre Karetsas et Rani Khedira, de l’Union, qui a provoqué la blessure, les Berlinois avaient obtenu une touche après qu’une passe du latéral gauche du BVB Daniel Svensson vers Julian Ryerson avait fini en touche. Mais, au moment d’effectuer sa passe, Svensson avait été poussé par Andras Schäfer, de l’Union, puis était tombé au sol, ce qui l’avait empêché de jouer le ballon de manière contrôlée. Le Suédois s’en était brièvement plaint auprès de Schlager. Book a peut-être lui aussi vu une faute sur cette action. Dans ce cas, Dortmund aurait dû obtenir un coup franc au lieu de la touche pour l’Union, à la suite de laquelle le duel entre Karetsas et Khedira s’est produit quelques secondes plus tard.

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Sous la pression de Khedira, Karetsas a vu son pied droit se dérober dans sa propre surface de réparation. Le Grec de 18 ans est resté au sol, suscitant une vive inquiétude chez ses coéquipiers. Entré en jeu quelques minutes plus tôt seulement, Karetsas a finalement dû quitter le terrain.

« C’est une blessure à la cheville », a déclaré Book. Comme le montrent des photos publiées par les Ruhr Nachrichten, Karetsas a dû marcher avec des béquilles à son retour à Dortmund, tard samedi soir. Lundi matin, les nouvelles se sont révélées un peu rassurantes.Le directeur général chargé du sport, Lars Ricken, a même évoqué un retour avant la fin du mois d’octobre.

« Nous avons eu de la chance dans notre malheur, cela semblait plus grave au départ. L’absence de Kos va bien sûr nous pénaliser pour les prochains matches, mais nous pouvons la compenser collectivement. Après le match à domicile contre Francfort, nous verrons au jour le jour comment évolue sa guérison », a déclaré Ricken. Le BVB a pour sa part évoqué une lésion ligamentaire sans plus de précisions.

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BVB, rumeur : Dortmund dépense jusqu’à 500 000 euros pour une mesure particulière lors de son voyage à Bakou

Alors que les déplacements s’enchaînent, le Borussia Dortmund prendrait une mesure exceptionnelle et coûteuse pour se rendre mardi à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, où il affrontera le Sabah FK en Ligue des champions.

Selon les Ruhr Nachrichten, la délégation du BVB ne voyagera pas, comme à son habitude, à bord d’un vol charter classique assuré par son partenaire Eurowings avec un Airbus A320. Pour le trajet vers Bakou, elle aurait réservé spécialement auprès de la compagnie aérienne lituanienne « KlasJet », filiale d’Avia Solutions Group, un Boeing 737 réaménagé. Très confortable et doté de 68 sièges en classe affaires, celui-ci se trouverait à Dortmund depuis samedi soir.

À l’aller, les Dortmundois feront escale à Trabzon, en Turquie, pour se ravitailler en carburant, selon les Ruhr Nachrichten. Le BVB devrait par ailleurs débourser une somme considérable pour ce confort : entre 400 000 et 500 000 euros, l’avion réservé et son personnel devant rester en Azerbaïdjan jusqu’à mercredi. D’après le journal, le Borussia organisera encore une séance d’entraînement pour les remplaçants mercredi matin à Bakou, avant de rentrer à Dortmund.

Après sa défaite 0-1 chez Bodö/Glimt la semaine dernière, le BVB se retrouve sous pression avant la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une victoire chez le Sabah, novice dans la compétition, est impérative. Le coup d’envoi sera donné mardi dès 18 h 45.

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BVB, actualité : l’ancien Dortmundois Julian Brandt brille avec l’Ajax

Grâce à un doublé, l’ancien Dortmundois Julian Brandt a permis à l’Ajax Amsterdam, club le plus titré du football néerlandais mais en difficulté, de renouer avec la victoire. Lors de la neuvième journée d’Eredivisie, le meneur de jeu s’est imposé 5-2 (2-0) avec l’Ajax sur le terrain du FC Groningen. Le joueur de 30 ans, qui compte 48 sélections avec l’Allemagne, porte désormais son total à six buts.

Après deux matches nuls en championnat et une défaite pour son entrée en lice en Ligue Conférence, l’Ajax était sous pression. À la 27e minute, Brandt a ouvert le score d’une puissante frappe du gauche. Après la pause, le natif de Brême a de nouveau marqué du gauche pour porter provisoirement le score à 3-1 (60e).

Le coéquipier de Brandt, Marc-André ter Stegen, a encaissé au moins un but pour le septième match consécutif. Grâce à cette victoire, l’équipe entraînée par Miguel Munoz est remontée à la quatrième place. Jeudi soir (21 h, sur Sky), elle recevra l’Atalanta Bergame en Ligue Conférence. (SID)

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