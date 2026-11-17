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Le BVB pourrait rencontrer des difficultés dans les négociations avec plusieurs joueurs. Par ailleurs, des centaines de théologiens soutiennent Felix Nmecha. Infos et rumeurs autour du Borussia Dortmund.

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BVB, rumeur : la prolongation de Schlotterbeck aura-t-elle des répercussions en chaîne ?

La prolongation de contrat de Nico Schlotterbeck au BVB, en avril de cette année, semble avoir des répercussions en chaîne. Selon Sport Bild, la forte augmentation de salaire accordée au défenseur central a des conséquences sur les négociations en cours et à venir avec d’autres joueurs clés.

Waldemar Anton, Gregor Kobel et Serhou Guirassy auraient ainsi pris note de ce que le Borussia Dortmund peut se permettre sur le plan financier. Leurs contrats expirent tous à l’été 2028 et le club souhaiterait les conserver tous les trois.

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Selon les informations disponibles, le nouveau contrat de Schlotterbeck, qui court jusqu’en 2031, lui permet de gagner 14 millions d’euros bruts par an, primes comprises. Il est ainsi de loin le joueur le mieux payé du club. Le joueur de 26 ans est considéré comme le futur capitaine et remplace déjà cette saison le titulaire du brassard, Emre Can, qui ne retrouvera les terrains que l’année prochaine après sa rupture du ligament croisé.

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Mais Anton, Kobel et Guirassy occupent eux aussi une place importante au sein du club. Les discussions avec le premier ont déjà commencé, mais seraient au point mort. La première offre du BVB n’aurait pas répondu aux attentes d’Anton : le salaire proposé ne représenterait qu’environ la moitié de celui de Schlotterbeck. Dans le même temps, des rumeurs d’un intérêt venu de Premier League circulent déjà.

Selon le même article, Kobel et Guirassy compareront eux aussi leur offre au salaire de Schlotterbeck lorsque les négociations porteront sur leur rémunération. Il est toutefois incertain que le BVB puisse se permettre trois autres augmentations de salaire d’une telle ampleur.

Getty Images

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BVB, info : des centaines de théologiens apportent leur soutien à Felix Nmecha

Plus de 300 théologiens et responsables religieux, issus pour la plupart des milieux évangéliques et des Églises libres, ont apporté leur soutien à Felix Nmecha, du BVB, dans une lettre ouverte. Dans ce courrier adressé au président Hans-Joachim Watzke et à la direction du club, les signataires affichent leur solidarité avec la célébration de but controversée de l’international allemand.

Les théologiens étayent notamment leur position en affirmant qu’il n’existe en Allemagne aucune obligation de soutenir certaines conceptions de l’éthique sexuelle, comme une éthique queer. Ils estiment en outre que le footballeur a le droit de vivre sa foi et de l’affirmer publiquement. Il ne serait pas non plus illégal de protéger la vie à naître et de défendre une « éthique conjugale exigeante ». Ces positions ne dévaloriseraient « en aucune manière les personnes » qui « pensent ou vivent autrement ».

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Mais ce n’était évidemment pas le sujet du débat autour de la célébration de Nmecha. Les critiques ne visaient ni sa foi ni ses positions supposées sur les relations sexuelles avant le mariage (« éthique conjugale »), ou sur d’autres questions de ce type. Elles portaient plutôt sur l’organisation « Ballers in God », à laquelle il a apporté son soutien par sa célébration et qui est accusée de défendre des positions homophobes, hostiles aux personnes queer et trans.

Les auteurs de la lettre se disent « très inquiets » du comportement du club, dans lequel ils voient un recul croissant de la véritable tolérance. Selon eux, « une confrontation positive entre les visions du monde doit être possible dans un État de droit démocratique », même si différents modes de vie se contredisent.

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La direction du BVB est également accusée de faire preuve d’une « double morale déplacée », l’éthique sexuelle étant, selon les signataires, « nettement plus restrictive » dans d’autres religions.

Pour rappel, lors du match contre le SV Elversberg avant la trêve internationale, Nmecha avait une nouvelle fois effectué un geste de célébration associé à l’organisation « Ballers in God ». Il avait déposé une couronne imaginaire sur la pelouse pour faire référence à l’initiative « The King's Return ». Le réseau est notamment accusé de discrimination envers les minorités . Il s’est également fait remarquer par le passé pour des propos homophobes et une vision évangélique du monde.

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La section des supporters et des sympathisants du club de Dortmund a ensuite demandé au club de se démarquer clairement des réseaux évangéliques, une demande que Watzke a dit comprendre . « Nous ne voulons pas de cela chez nous », a-t-il déclaré sans détour, avant d’expliquer : « Je lui ai dit : Felix, si tu sens que cela divise les supporters, peut-être te rendras-tu compte qu’il vaut mieux ne plus le faire. Il veut y réfléchir. Nous avons eu une très bonne discussion avec lui. Nous avons passé une heure en visioconférence. Nous en sommes là pour l’instant et il va y réfléchir. J’espère que nous trouverons une solution raisonnable. »

Le sélectionneur national Jürgen Klopp s’est lui aussi exprimé sur le sujet pendant la trêve internationale et a révélé avoir demandé à Nmecha de renoncer à sa célébration de la couronne sous le maillot de l’équipe d’Allemagne . « Il a dit qu’il aimait tout le monde et ne dénigrait personne. Pour moi, cela règle le point le plus important. Il ne veut plus célébrer ses buts de cette manière », a-t-il déclaré avant le match contre la Serbie, vendredi soir (3-1).

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Le débat continue néanmoins de susciter le mécontentement. Plus de 3 000 personnes ont signé une pétition en ligne intitulée « La foi n’est pas une faute : laissez Felix célébrer ! ».

Getty Images

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund

Date Compétition Match Samedi 21 novembre (15 h 30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach contre Borussia Dortmund Mardi 24 novembre (21 h) Ligue des champions Arsenal FC contre Borussia Dortmund Dimanche 29 novembre (19 h 30) Bundesliga Borussia Dortmund contre Bayer Leverkusen Mercredi 2 décembre (20 h 45) Coupe d’Allemagne Eintracht Francfort contre Borussia Dortmund Dimanche 6 décembre (15 h 30) Bundesliga Schalke 04 contre Borussia Dortmund