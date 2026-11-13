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Niklas Süle s'est une nouvelle fois confié sur ses problèmes de poids au cours de sa carrière professionnelle et a révélé quelques écarts. Le jeune talent du Borussia Dortmund Mussa Kaba doit, lui, faire face à un nouveau coup dur. Les dernières informations et rumeurs autour du BVB.

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BVB, actualité : Niklas Süle se confie sur ses problèmes de poids

Dans le podcast « After The Final Whistle », Niklas Süle a révélé avoir peut-être « aussi bu trois bières de temps en temps et mangé trop souvent chez McDonald's » au cours de sa carrière. Il ne voulait toutefois « pas avoir le sentiment de ne vivre que pour ça pendant les 15 prochaines années. La vie est trop courte pour ne faire qu'une seule chose », a-t-il expliqué.

Süle a régulièrement été confronté à des problèmes de poids lors de ses passages au Bayern Munich et au BVB. À cela se sont ajoutées de nombreuses blessures, avant qu'il ne mette un terme à sa carrière à l'expiration de son contrat avec le Borussia Dortmund cet été. « J'ai toujours aimé le football, mais je n'ai jamais été un joueur qui y consacrait tout, chaque jour. Le football, ce n'était pas ma vie », a déclaré Süle.

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Il a néanmoins essayé de « changer les choses ». Süle aurait ainsi perdu onze kilos en quatre semaines. Il n'a pas précisé quand il avait entrepris cette démarche. Cette période pourrait toutefois correspondre à l'été 2024, lorsqu'il s'était présenté en pleine forme à la reprise de l'entraînement du BVB.

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« J'ai pris un kinésithérapeute privé, un cuisinier privé et une maison. Pendant quatre semaines, je me suis entraîné trois fois par jour et j'ai mangé chaque jour. Je crois que c'était 1 500 calories », a raconté Süle, avant d'ajouter : « C'était étrange, mais c'était une période formidable et vraiment difficile. Formidable parce que j'étais fier de moi. C'était quelque chose pour lequel j'avais travaillé longtemps, quelque chose que je voulais accomplir. Cela m'avait un peu manqué dans le football pendant un certain temps. »

Süle en a néanmoins profité pour pointer un « problème dans le milieu du football ». Après tout, « tous les joueurs ne sont pas pareils et un joueur n'est pas une action en Bourse : c'est un être humain. On a de moins en moins le sentiment de pouvoir parler comme on parle vraiment. Cette sincérité, dans un milieu où règnent la performance de haut niveau et l'argent, a évolué dans le mauvais sens. Ce n'est que mon avis, mais je pense que beaucoup de joueurs seraient d'accord. Et peu m'importe qu'ils le soient ou non, car cela a toujours été l'un de mes points de vue. »

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Désormais, le football n'est plus qu'un loisir pour le joueur de 31 ans. Süle évolue actuellement au sein du club amateur SV Tiefenbach. « C'est bien sûr une autre forme de pression. Ces discussions dans le vestiaire, le fait d'aller dans la salle de kiné et de raconter quelques bêtises avec ses amis, c'était aussi la principale raison pour laquelle je ne voulais pas faire une coupure d'un an ou de six mois. Je voulais aller quelque part et continuer à faire partie d'une équipe. À un autre niveau, dans un autre style. Sans argent, mais avec du plaisir », a-t-il expliqué.

À sa grande satisfaction, l'engouement autour de lui « s'est maintenant un peu calmé », a ajouté Süle. « J'en suis vraiment heureux, parce que je ne veux pas aller en neuvième division et voir cinq, six ou sept équipes de télévision au bord du terrain dès le premier match. Je veux y aller, boire trois bières après le match, être avec mes amis, passer un bon moment et vivre ma vie. »

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BVB, rumeur : nouveau coup dur pour le grand espoir Mussa Kaba

Mussa Kaba est considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation du BVB. Le milieu défensif est toutefois contraint de regarder les matches depuis près de cinq semaines. Selon les Ruhr Nachrichten, il aurait subi un nouveau coup dur.

Kaba s'était déboîté l'épaule début octobre lors du match à domicile de l'équipe U23 du Borussia Dortmund contre le SG Wattenscheid 09, en Regionalliga Süd. Une blessure ligamentaire à l'épaule se serait désormais ajoutée, retardant encore son retour.

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L'article ne précise pas la durée de son absence. Il serait toutefois peu probable que le joueur de 17 ans retrouve les terrains cette année. Interrogé par les Ruhr Nachrichten, Ingo Preuß, directeur sportif de la réserve de Dortmund, est pour sa part resté discret. « Nous n'allons rien précipiter », a-t-il déclaré, évoquant « plusieurs semaines » avant un éventuel retour.

Pour Kaba, c'est loin d'être le premier coup d'arrêt dans sa jeune carrière. À l'été 2025, une inflammation au genou l'avait contraint à une pause de quatre mois. En octobre, il avait été absent en raison de problèmes musculaires, puis en janvier 2026 pendant un peu plus d'un mois à cause d'une blessure à la cheville. Et ce n'est pas tout : de mars à septembre, il avait été absent en raison de poussées de croissance et des déséquilibres musculaires et fortes douleurs à la hanche qui en découlaient.

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Jusqu'à présent, Kaba a disputé cinq matches cette saison avec l'équipe de Regionalliga. Il n'a été impliqué dans aucun but.

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund

Date Compétition Match Samedi 21 novembre (15 h 30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Mardi 24 novembre (21 h) Ligue des champions Arsenal FC - Borussia Dortmund Dimanche 29 novembre (19 h 30) Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen Mercredi 2 décembre (20 h 45) Coupe d'Allemagne Eintracht Francfort - Borussia Dortmund Dimanche 6 décembre (15 h 30) Bundesliga Schalke 04 - Borussia Dortmund