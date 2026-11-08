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La blessure de Serhou Guirassy pourrait aussi poser problème au BVB en dehors du terrain. Dans le même temps, Jobe Bellingham reçoit des éloges particuliers. Les dernières informations et rumeurs sur le Borussia Dortmund.

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BVB, info : un différend se profile-t-il pour le Borussia Dortmund au sujet de Serhou Guirassy ?

La blessure de Serhou Guirassy pourrait provoquer des remous au Borussia Dortmund pendant la trêve internationale.

De quoi s’agit-il ? Après avoir subi une élongation en milieu de semaine lors du match de Ligue des champions contre le Betis Séville (2-1), Guirassy a dû déclarer forfait samedi en Bundesliga contre Elversberg (2-1). Au BVB, on espère le retour de l’attaquant après la prochaine trêve internationale. Reste toutefois à savoir si Guirassy rejoindra ou non la sélection guinéenne.

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Le club entretient « un bon dialogue » avec la fédération guinéenne de football, a déclaré le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, avant le match contre Elversberg, sur DAZN. « De notre point de vue, cela n’a aucun sens sur le plan médical », a-t-il souligné, sans toutefois présager de l’issue du dossier : « Mais, sur le principe, il faut dialoguer avec la fédération. »

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Le Borussia préférerait bien sûr que Guirassy reste à Dortmund, se remette de sa blessure sous la supervision des médecins du club et soit, dans le meilleur des cas, de nouveau disponible pour le prochain match de Bundesliga, à Mönchengladbach, le 21 novembre. La Guinée, elle, aimerait pouvoir compter sur sa star : deux rencontres officielles importantes contre l’Érythrée l’attendent dans les qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations de l’été prochain, à domicile le 12 novembre puis à l’extérieur le 16 novembre.

Deux victoires sont impératives pour rester au contact de l’Afrique du Sud, actuelle leader du groupe D. Seul le premier du groupe de la Guinée se qualifiera pour la phase finale de 2027. Guirassy et ses coéquipiers avaient perdu le match aller en Afrique du Sud 2-1 fin septembre. Le match retour, potentiellement décisif, aura lieu à domicile en mars prochain.

Getty Images

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BVB, rumeur : des débats controversés sur la gestion des jeunes talents ?

La manière dont le Borussia Dortmund gère ses jeunes talents serait actuellement un sujet sensible au sein du club.

Selon kicker , la question de savoir si des jeunes comme Mathis Albert (17 ans) ou Samuele Inacio (18 ans) disposent actuellement de perspectives suffisantes fait l’objet de « discussions internes intenses, parfois controversées » au BVB.

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D’après le magazine, certains responsables de Dortmund déplorent que des talents comme Albert, Inacio, Mussa Kaba (17 ans) ou Enzo dos Santos (17 ans) ne bénéficient actuellement d’un temps de jeu significatif qu’avec les moins de 23 ans en Regionalliga ou avec les moins de 19 ans. Selon kicker, de plus en plus de voix estiment qu’ils doivent dès maintenant jouer régulièrement dans l’équipe de Bundesliga entraînée par Niko Kovac.

Cette question est aussi liée aux inquiétudes concernant la position du BVB sur le marché des jeunes talents venus d’autres clubs. Les jeunes joueurs que Dortmund souhaite recruter pourraient en effet être dissuadés s’ils constatent que leurs perspectives d’obtenir leur chance chez les professionnels ne sont guère encourageantes.

Getty Images

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BVB, info : Hamann couvre Jobe Bellingham d’éloges

Dietmar Hamann est enthousiasmé par les progrès accomplis par le milieu de terrain Jobe Bellingham au Borussia Dortmund.

« Jobe Bellingham est arrivé à Dortmund avec de grandes attentes et a souvent été comparé à son frère (Jude, la star du Real, NDLR), ce qui n’est probablement pas juste pour lui, car c’est un joueur un peu différent, plus défensif. Il a dû sortir régulièrement, n’a pas vraiment trouvé son rythme et n’a pas bien joué », a d’abord déclaré Hamann sur Sky au sujet des débuts compliqués de Bellingham au BVB, qui l’avait recruté en 2025 à l’AFC Sunderland pour 30,5 millions d’euros.

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Hamann a poursuivi : « Mais ce qu’il montre depuis l’hiver dernier est exceptionnel. L’entraîneur y est pour beaucoup. » Bellingham est désormais incontournable dans le onze de départ de Dortmund et convainc par la régularité de ses performances. Il a même été convoqué pour la première fois en équipe d’Angleterre A. « S’il devient seulement moitié ou trois quarts aussi bon que son frère, Dortmund aura encore beaucoup de plaisir à le voir jouer », a souligné Hamann.

Lors de la victoire 2-1 contre Elversberg samedi, Bellingham était une nouvelle fois titulaire avec le BVB avant d’être remplacé peu avant la fin. Après la rencontre, le joueur de 21 ans a expliqué sur DAZN à quel point il était reconnaissant envers l’entraîneur Niko Kovac, en particulier, pour sa progression : « Au bout du compte, c’est lui, et bien sûr le club aussi, qui m’aident vraiment et m’ont permis d’arriver au point où je suis convoqué en sélection nationale. Je suis très heureux et je veux simplement continuer à travailler dur. »

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Bellingham se réjouit énormément de rejoindre l’équipe d’Angleterre aux côtés de son frère aîné Jude : « Nous l’avons imaginé si souvent quand nous jouions ensemble, plus jeunes, dans le jardin ou au parc. C’est un grand rêve. Ce n’est pas encore arrivé, alors je ne veux pas me réjouir trop tôt. Mais je suis vraiment très impatient », a-t-il déclaré.

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BVB, info : une distinction pour Joane Gadou

Le défenseur du Borussia Dortmund Joane Gadou a été élu rookie du mois d’octobre en Bundesliga.

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Lors du vote réunissant supporters, représentants des clubs et experts de Bundesliga sélectionnés, Gadou a devancé le jeune gardien prometteur de Stuttgart Dennis Seimen et le défenseur central du SC Paderborn Mattes Hansen. Le titre de rookie du mois est réservé aux joueurs qui avaient moins de 23 ans lors de la première journée, qui n’avaient encore jamais été titulaires auparavant et qui avaient disputé au maximum 450 minutes en Bundesliga.

Gadou a quitté le RB Salzbourg pour Dortmund l’été dernier contre une indemnité de transfert de 19,5 millions d’euros et s’est immédiatement imposé comme titulaire au BVB. En 15 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le Français de 19 ans s’est montré convaincant la plupart du temps, notamment grâce à sa maturité impressionnante dans le jeu défensif.

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BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

Date Compétition Match Samedi 21 novembre (15 h 30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach contre Borussia Dortmund Mardi 24 novembre (21 h) Ligue des champions Arsenal FC contre Borussia Dortmund Dimanche 29 novembre (19 h 30) Bundesliga Borussia Dortmund contre Bayer Leverkusen Mercredi 2 décembre (20 h 45) Coupe d’Allemagne Eintracht Francfort contre Borussia Dortmund Dimanche 6 décembre (15 h 30) Bundesliga FC Schalke 04 contre Borussia Dortmund