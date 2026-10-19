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BVB, actualité : Ole Book avance une hypothèse explosive après la blessure de Karetsas

Une erreur d’arbitrage de Daniel Schlager est-elle à l’origine de l’action au cours de laquelle l’attaquant du Borussia Dortmund Konstantinos Karetsas s’est peut-être gravement blessé samedi, lors du match de Bundesliga contre l’Union Berlin (0-0) ?

« Que l’adversaire lui marche sur le pied à ce moment-là, c’est inutile, car il y avait eu auparavant une erreur d’arbitrage sur une touche. Et toute cette situation n’aurait pas dû se produire », a déclaré Book après la rencontre, selon RUHR24. « Espérons que ce ne soit pas trop grave. Il ne se sent pas bien pour le moment. »

Voici ce à quoi Book pourrait faire référence : juste avant le duel entre Karetsas et Rani Khedira, de l’Union, qui a entraîné la blessure, une touche avait été accordée aux Berlinois après qu’une passe du latéral gauche du BVB Daniel Svensson vers Julian Ryerson avait été manquée et avait fini en touche. Mais Svensson avait été poussé par Andras Schäfer, de l’Union, au moment d’effectuer sa passe. Il était alors tombé et n’avait donc plus pu jouer le ballon de manière contrôlée. Le Suédois s’en était brièvement plaint auprès de Schlager ; Book y a peut-être lui aussi vu une faute. Dans ce cas, Dortmund aurait dû obtenir un coup franc plutôt que de concéder la touche à l’Union dont est né, quelques secondes plus tard, le duel entre Karetsas et Khedira.

Prochains matchs SAB Ligue des Champions 12:45 BVB

Sous la pression de Khedira, Karetsas a vu son pied droit se dérober dans sa propre surface de réparation. Le Grec de 18 ans est alors resté au sol, suscitant une vive inquiétude chez ses coéquipiers. Entré en jeu quelques minutes plus tôt seulement, Karetsas a finalement dû quitter le terrain.

« C’est une blessure à la cheville », a déclaré Book. Comme le montrent des photos publiées par les Ruhr Nachrichten, Karetsas a dû marcher avec des béquilles à son retour à Dortmund, tard samedi soir. Selon le journal, l’international grec risque d’être absent plusieurs semaines. Le BVB n’a, à ce jour, communiqué aucun diagnostic officiel.

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BVB, rumeur : Dortmund dépenserait jusqu’à 500 000 euros pour une mesure spéciale lors du voyage à Bakou

Alors que les déplacements s’enchaînent actuellement, le Borussia Dortmund prendrait une mesure exceptionnelle et coûteuse pour son voyage à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, où il affrontera le Sabah FK mardi en Ligue des champions.

Selon les Ruhr Nachrichten, la délégation du BVB ne prendra pas, comme d’habitude, l’avion affrété habituellement utilisé (un Airbus A320) par son partenaire Eurowings. Elle aurait spécialement réservé, auprès de la compagnie aérienne lituanienne « KlasJet », filiale d’Avia Solutions Group, un Boeing 737 spécialement aménagé pour le vol vers Bakou. Cet appareil, décrit comme particulièrement confortable et doté de 68 sièges en classe affaires, serait déjà stationné à Dortmund depuis la fin de soirée de samedi.

À l’aller, les Dortmundois feront, selon les Ruhr Nachrichten, une escale à Trabzon, en Turquie, pour se ravitailler en carburant. Le BVB devrait débourser une somme considérable pour ce voyage de luxe : entre 400 000 et 500 000 euros, l’avion réservé et son personnel devant rester en Azerbaïdjan jusqu’à mercredi. D’après le journal, le Borussia effectuera encore mercredi matin, à Bakou, une séance d’entraînement pour les joueurs n’ayant pas disputé le match, avant de rentrer à Dortmund.

Après sa défaite 1-0 sur le terrain de Bodö/Glimt la semaine dernière, le BVB se trouve sous pression avant la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une victoire chez le Sabah, novice dans la compétition, est impérative. Le coup d’envoi sera donné mardi dès 18 h 45.

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BVB, actualité : l’ancien Dortmundois Julian Brandt brille avec l’Ajax

L’ancien joueur de Dortmund Julian Brandt a inscrit un doublé et remis l’Ajax Amsterdam, club le plus titré du football néerlandais actuellement en difficulté, sur la voie du succès. Lors de la neuvième journée d’Eredivisie, le meneur de jeu s’est imposé 5-2 (2-0) avec l’Ajax sur le terrain du FC Groningen. Le joueur de 30 ans, qui compte 48 sélections avec l’équipe d’Allemagne, porte désormais son total à six buts.

Après deux matches nuls en championnat et une défaite pour son entrée en lice en Ligue Conférence, l’Ajax était sous pression. À la 27e minute, Brandt a ouvert le score d’une puissante frappe du gauche. Après la pause, le natif de Brême a de nouveau marqué du gauche pour porter provisoirement le score à 3-1 (60e).

Marc-André ter Stegen, coéquipier de Brandt, a encaissé au moins un but pour le septième match consécutif. Grâce à cette victoire, l’équipe entraînée par Miguel Munoz est remontée à la quatrième place. Elle recevra jeudi soir (21 h/Sky) l’Atalanta Bergame en Ligue Conférence. (SID)

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